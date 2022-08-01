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李玟百花獎表演大走音 道歉自責「耳機出包」

記者黃保慧／綜合報導
李玟擔任第36屆大眾電影百花獎頒獎典禮表演嘉賓，表演卻不如預期。（取材自微博）
李玟擔任第36屆大眾電影百花獎頒獎典禮表演嘉賓，表演卻不如預期。（取材自微博）

華語歌壇天后李玟，日前晚間擔任中國第36屆大眾電影百花獎頒獎典禮表演嘉賓，自詡「武漢女兒回武漢」的她，演唱經典歌曲「刀馬旦」。不料她帶來的現場演唱卻宛如「車禍現場」，隔天中午她發文道歉，坦承是耳機出問題，導致表演不如預期，直言「很慚愧、很抱歉」。

來源：YouTube

李玟在百花獎典禮上演唱「刀馬旦」，排場氣勢驚人，豈料一開口出現走音、跑調等狀況，引發網友熱議。但是隔沒多久，網路上流傳一段她彩排的影片，狀況相當正常，因此有人懷疑是現場音響的問題。李玟隔天也親自在微博發文致歉，自責表示：「看到昨天大家的反饋，我也很懊惱難過。」指出這次歌曲有嘻哈元素，低鼓low bass非常重要，但因耳機出問題，她說：「把我的聲音蓋住了，更加聽不到，處於兩耳抹黑的狀態。」

最後李玟也道歉：「我真的很慚愧，很抱歉，周六晚上本應該給大家呈現更加完美的舞台的，讓大家失望了，我心裡面也很遺憾，想跟大家說聲對不起，我會從此次表演中總結經驗，下次一定更加努力展示一個最棒的表演給大家。」

其實，歌手在大型舞台演唱失常難免，就連傳奇歌后王菲之前舉辦「幻樂一場」演唱會，也曾發生狀況，整場128分鐘的演出，從開唱就被許多歌迷討論說「王菲唱歌的味道不在」，特別是唱到「匆匆那年」，還有走音、搶拍等插曲。

武漢 王菲 車禍

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