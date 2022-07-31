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台女星嘆「在祖國就醫不便」挨罵 喊話：扎根祖國到死

噓！星聞 綜合報導
台灣女藝人陳竹音2月份宣告要放棄在台灣的戶籍，準備申請加入中國大陸戶籍。（取材自微博）
台灣女藝人陳竹音2月份宣告要放棄在台灣的戶籍，準備申請加入中國大陸戶籍。（取材自微博）

台大日文系畢業，曾當過舒淇、陳意涵等女星武打替身的陳竹音，2月份宣告要放棄在台灣的戶籍，準備申請加入中國大陸戶籍，隨即2月底就曬出「中華人民共和國結婚證」並宣告「成為祖國媳婦」。不過最近卻傳出罹癌消息，更拍片感嘆台灣人在中國就醫困難重重，引發外界熱議。

陳竹音上月30日在微博發文，先是提到祖國各方面的好，話鋒一轉則列出八項「台灣人在祖國就醫不方便、不合理」的地方。其中，她除了提到就醫沒有什麼優待外，更無法上網預約掛號，且看診後醫生也無法開單。她強調，雖然不要求任何優待待遇，但希望能用大陸同胞享有的同等就醫權利。陳竹音也透露，因為最近發現自己罹癌，才清楚體悟原來台灣人在大陸看病就醫是如此不方便。話鋒一轉，她則提到大陸醫療事業發展已超越台灣，「故我加入大陸社保醫保，決心大陸老死，我如今得知自己罹癌也願在大陸治療」。

不過，這一席話卻意外引來大陸網友砲轟，甚至還遭相關政府機關、醫院致電關切此事。

被問到「你回島內看病不行嗎？」陳竹音則表示：「當然行，但我想在大陸看病。」她昨晚更在微博發文表示自己想完全融入中國生活，並強調：「我想扎根祖國，在祖國生活直到老死。我必須趁自己還不太老時，了解如何能在祖國就醫。」有網友問為何遲遲沒入籍，她則解釋結婚未滿三年無法辦理。

陳竹音31日在微博發長文聲明。（取材自微博）
陳竹音31日在微博發長文聲明。（取材自微博）
陳竹音30日在微博發長文聲明。（取材自微博）
陳竹音30日在微博發長文聲明。（取材自微博）

微博 華人 醫保

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