人氣男星被傳做過「鴨 」 「嚮往生活」又上熱搜

龔俊遭惡意爆料曾經做過「鴨」。（取材自微博）

生活類綜藝節目「嚮往的生活」近日開播，在最新一期節目中迎來了三位飛行嘉賓，他們就是人氣小生龔俊、王祖藍和張紹剛，卻因張藝興和龔俊的粉絲們的一些爭議，讓節目組繼先前爆出找洗碗阿姨來幫忙打雜後，再次登上熱搜。

綜合媒體報導，與「嚮往的生活」相關的關鍵字「彩燈 鏡頭」日昨登上微博 熱搜，而彩燈就是節目裡鴨子的名字，而先前在節目播出之前，網上就出現爆料稱龔俊不能跟彩燈一起出鏡，原因是先前有惡意爆料指龔俊做過鴨（指提供性服務的男性，即男妓），而相關爆料出現後，龔俊的部分激進粉絲竟突然指控是張藝興的粉絲故意操作，雙方便在微博上打起筆戰。

而此次為何雙方的粉絲會互相爭吵，原因是本期節目中，共有一個多小時的時長，龔俊卻在裡面沒有多少鏡頭，在節目中三位飛行嘉賓被安排到了一間房間，而由於王祖藍和張紹剛兩人晚上睡覺打呼嚕，導致龔俊本人沒有睡好失眠 了，等到早上起來，張藝興想要練拳，張紹剛卻讓張藝興到去二樓練，說他們應該起來了。

於是龔俊的粉絲就有點情緒了，留言說張藝興打擾了龔俊休息，張藝興的粉絲也出來發聲，於是兩人的粉絲就因為一點小事而開始爭論，甚至還開始翻老底，也把「嚮往的生活」弄上了熱搜。

這已經不是「嚮往的生活」第一次因負面事件登上熱搜，而製作單位似乎也為此感到無奈，發出聲明指控部分酸民害得節目失焦，並直言「真的非常討厭用這樣的方式上熱搜」。