「七人樂隊」回顧港遍地黃金 杜琪峯憾沒趕上一夕致富

伍詠詩（左起）、徐浩昌、杜琪峯與胡子彤合作「七人樂隊」中的「遍地黃金」。（圖：華映提供）

集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克等七位香港 名導演 聯手合作的「七人樂隊」，引起港片愛好者的熱烈討論。曾三度獲金馬獎最佳導演的杜琪峯，不但是此計畫的發起人，也拍攝2000年代的故事，他登高一呼，香港名導們就共同加入以底片拍攝這部多段式電影 的陣容，向底片年代致敬。

在片中，杜琪峯執導的段落「遍地黃金」，充滿了他精準犀利的風格，和他最擅長的黑色幽默，頗讓影迷回想到他經典之作「奪命金」。故事講述當年香港處處都是投資發達的機會，但又有多少人有勇氣抓住機會而致富。短片中三個好友中午總是在茶餐廳聚餐，講得滿口投資理論和門路，用說的就是天下無敵，但每每遇到機會在眼前時，又忍不住左思右想，錯失賺大錢的良機。

「七人樂隊」中的「遍地黃金」在講2000年代香港人人瘋投資的故事。（圖：華映提供）

提到這個段落，杜琪峯表示：「一看片名『遍地黃金』就清楚表達出電影的主題，舊時香港到處都是發達機會，不過我次次都捉不到，真是氣死人！我不知失去了多少致富機會，因為氣不過，我才拍這個故事！」他多年來以快手又高品質的作品而聞名影壇，作品量極多，但他笑說：「我這一生一直想追求不勞而獲，但沒有成功過啊！」他笑道：「拍這部片想談貪婪和恐懼，但不知道何時該貪婪，何時該恐懼，就算是有遍地黃金都沒用啊！」

因故未能加入「七人樂隊」的吳宇森，本要執導片中關於1970年代的段落，他特別為電影錄了推薦短片，說道：「香港電影精神包含了一種自由奔放的創新力量，又能夠容納四方，讓每位作者都能夠將他們自己的感受、意念、對人生的看法，在每一部作品裡面表現出來。」他也覺得這部電影代表了香港電影的團結，「有一種很強烈的時代感，和惺惺相惜的情懷。每一位電影工作者，都能夠互相合作及發揮團隊精神，令香港電影越來越好看。」最後更開心祝福電影上映，「恭喜七位導演今次聯合拍攝一部『七人樂隊』，預祝他們上映成功，以及能夠讓觀眾感受到，每一個年代由每一位導演所拍攝出來的那份真正情懷和他們的感受，可以回看從前好的事，令我們想到將來會有更好的事。」