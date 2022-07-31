百花獎閉幕紅毯 張小斐像冰沙仙女 關曉彤高衩露纖腿

鄧超（右）與佟麗婭是百花獎頒獎典禮主持群。（取材自微博）

第36屆大眾電影百花獎閉幕式暨頒獎典禮日昨在武漢舉行，明星的紅毯造型成為了網友們關注的重點。張小斐的白色篷篷裙裝，被讚宛如「行走的冰沙仙女」，關曉彤開叉設計禮服露出纖細的長腿，卻被發現腿上青筋暴起，看著很是嚇人。

蓋飯娛樂報導，吳剛、藍羽、鄧超 與佟麗婭作為百花獎頒獎典禮的主持人，四人一同登上紅毯。鄧超身穿黑色西裝外套，打扮得十分正式。他雙手放在身後，一本正經地望著鏡頭，一改往日搞笑形象，但不知道是拍攝角度問題還是穿搭的影響，鏡頭下的鄧超成為五五分身材，宛如一個長方形。

此次入圍 最佳女主角的張小斐身穿白襯衫下搭篷篷裙，宛如「行走的冰沙仙女」一般，再次出席紅毯，斐媽的造型依舊十分驚艷。

賈玲身穿一身藍色繡花禮服，梳著公主頭，此次現身，她似乎比之前瘦了許多。

關曉彤（左）在高跟鞋的加持下，比身旁的李治廷還要高出一截。（取材自微博）

關曉彤穿著一襲粉色拖尾紗裙亮相紅毯，開叉的設計露出纖細的長腿，但不知道是因為過瘦還是平時鍛鍊較多，令腿上青筋暴起，小腿肌肉發達，看著很是嚇人。

近日演技和口碑都頗受好評的「小姨媽」鄧家佳身穿白色復古長裙現身紅毯，露肩禮服秀出優越的肩頸線，宛如亭亭玉立的白天鵝。

譚卓身穿黑色深V禮服，扎著丸子頭露出事業線。因為才做了手術 ，譚卓的胳膊上還纏著繃帶，為了照顧手上的手臂，她一直舉著手，彷彿小學生在發言一般。