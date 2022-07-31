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網再酸「天王嫂訓練營」 方媛反擊：造謠恐觸法

娛樂新聞組／綜合報導
郭富城妻子方媛（左）再被提及「天王嫂訓練營」，怒反擊。（取材自微博）
郭富城妻子方媛（左）再被提及「天王嫂訓練營」，怒反擊。（取材自微博）

中國網紅方媛（Moka）與香港天王郭富城婚後育有兩女，她專心做賢內助照顧家庭。日前方媛分享了兩張對比照，分享與孩子的生活日常，卻被網友重提「天王嫂訓練營」一事，對此方媛罕見反擊「造謠是要負法律責任的」。

香港01報導，方媛近日分享照片並寫道：「#姐以前也很瀟灑後來被抓去當了媽，平時的我vs帶娃的我，大家是不是也一樣？（搶媽媽碗裡的飯吃就是香）#生娃前與生娃後 #當媽媽後」，一身居家造型的方媛抱著兩個寶貝女兒，細心地餵她們食飯，不少網民都留言大讚她是一位好媽媽！不過也有人重提「天王嫂訓練營」一事。

對此，方媛隨即反擊：「誰上過？你哪只眼睛看到了？有證據嗎？造謠是要負法律責任的。」方媛自從2017年嫁給郭富城後榮升「天王嫂」，婚後生活美滿，但外界一直盛傳方媛是有計畫性地嫁給郭富城，曾參加「天王嫂訓練營」，不僅行為舉止或是社交媒體上的貼文都經過嚴密計畫，而訓練營甚至還扯出潘瑋柏老婆Luna也是成員之一。不過郭富城就曾怒斥報導不實，力撐老婆，更叫散播謠言的人收手。

而一直選擇不正面回應的方媛，去年曾在接受訪問時表示第一時間想過要澄清，甚至寫了一篇長文，不過後來又全部都刪掉：「我覺得是人都會受到影響，會難過，會不開心。就覺得還是交給時間吧。」

香港

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