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陳曉公開王耀慶真面目 洩他1個舉動拉近距離

記者楊起鳳／即時報導
陳曉(右)和王耀慶合作「好好說話」。(圖：LiTV、陳曉工作室提供)
陳曉(右)和王耀慶合作「好好說話」。(圖：LiTV、陳曉工作室提供)

由陳曉、王曉晨、王耀慶主演的時裝優質好劇「好好說話」前陣子播出，劇中王耀慶和陳曉首度合作，聊到王耀慶，陳曉說：「耀慶哥是個活潑好相處，隨和又風趣的哥哥，戲裡他對我來說是親人，也是很好的伙伴，私下他則把我當親弟看待。」

陳曉和台灣藝人十分有緣，除了老婆陳妍希，他說跟王耀慶很合拍，會一起分享對生活與工作態度而成知己，未來也希望能再度合作。他接受LiTV專訪時透露在「那年花開月正圓」，也是與何潤東結為知己，問到與孫儷跟何潤東的合作，「儷姐跟東哥私底下都是可愛又值得學習的人！儷姐經常鼓勵我，分享她對生活、工作的態度，是個很有想法的演員，假如要問我她私下個性，我覺得她比直率、大喇喇的周瑩（孫儷飾演的角色名）更成熟穩重！我非常珍惜這次合作的經驗！」。

陳曉有大批粉絲。(圖：LiTV、陳曉工作室提供)
陳曉有大批粉絲。(圖：LiTV、陳曉工作室提供)

陳曉對自己在「那年花開月正圓」中飾演的沈星移，最後是為了實現自己的理想與愛人而做犧牲，他認為結局很完美也無憾，算是BE美學（意謂完美的HAPPY ENDING），他說：「其實很多視頻平台與粉絲，都有二創其他結局，大家其實可以這麼想，在平行世界裡，沈星移過得很好！」。

陳曉一路從「陸貞傳奇」、「神鵰俠侶」、「那年花開月正圓」、「獨孤皇后」等，到最近「夢華錄」與「好好說話」屢屢創下高口碑，因此問陳曉，若未來疫情趨緩，有機會安排跟粉絲互動嗎？一直與粉絲如家人般親暱的他，立刻暖回：「收到粉絲的鼓勵很踏實！期待疫情好轉後，能有機會與大家見面寒暄，不過現階段，最重要還是要照顧好自己身體，我們暫時先通過作品方式，在螢幕相見！」

陳曉時裝也很帥。(圖：LiTV、陳曉工作室提供)
陳曉時裝也很帥。(圖：LiTV、陳曉工作室提供)

疫情 孫儷

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