「天才基本法」上熱搜 客串女星有來頭 倪妮演女主親媽

倪妮也客串演出「天才基本法」。（圖：愛奇藝國際站提供）

由男星雷佳音、曾入圍 金馬獎女配角獎張子楓、「學霸男神」張新成主演的電視劇「天才基本法」，一開播便同時登上微博與Google台灣熱搜。該劇根據長洱同名小説改編，講述了數學天才林兆生與女兒林朝夕、高智商少年裴之，在數學推理和雙時空交互中尋找自我的故事。該劇客串的女神級卡司也讓粉絲驚喜，除了有「三十而已」的童瑤，氣質女星倪妮也演出女主角的媽媽。

張子楓飾演23歲哲學系剛畢業的「林朝夕」，因為一場意外，她才知道雷佳音飾演的父親「老林」得了阿茲海默症 。不料，她因擦掉牆上的數學公式穿越到另一個時空，變成11歲的孤兒，在平行世界中，雷佳音的登場讓人笑破肚皮，他留著長髮、穿著搖滾，還騎著重機載辣妹，「小林朝夕」見他就喊爸，讓雷佳音當場被妹甩大罵他「垃圾！」

萬茜也客串演出「天才基本法」。（圖：愛奇藝國際站提供） 童瑤也客串演出「天才基本法」。（圖：愛奇藝國際站提供）

而這個辣妹大有來頭，正是因「軍中樂園 」獲得第51屆金馬獎最佳女配角獎的女星萬茜。不僅如此，「三十而已」童瑤也客串，扮演氣質優雅的芭蕾老師；倪妮更飾演張子楓的媽媽，出現在雷佳音的回憶中，雖然只是客串可是一出場就被驚豔，美顏陣容為「天才基本法」增添不少看點。

實際上，33歲倪妮只比張子楓大13歲，卻在戲中飾演媽媽，不過大部分觀眾並不覺得違和，反而期待兩個人在劇中碰撞出不一樣的火花。

張子楓(左)和張新成演的「天才基本法」很受歡迎。（圖：愛奇藝國際站提供）

此外，張新成劇中飾演的「裴之」是數學天才，事實上他自己本身就是學霸，曾於2014年參加全國藝考，最後以高考成績560分，文化、專業「雙第一」進入中央戲劇學院音樂劇系，他日前在專訪時也被問到學生時期的強項，謙稱自己「語文、歷史、地理都不錯，數學還湊合吧！」他先前也曾在夯劇「以家人之名」中秀流利英文台詞，語言能力獲眾人認證。