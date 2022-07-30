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郭富城痛心MIRROR事故 籲幕後團隊檢討：別讓歌手解決

記者王郁惠／綜合報導
郭富城被譽為「舞台天王」，談MIRROR工安事故點出問題。（取材自微博）
郭富城被譽為「舞台天王」，談MIRROR工安事故點出問題。（取材自微博）

香港男團MIRROR日前於紅館演唱會發生重大工安事故，一片重達600公斤的大型LED螢幕掉落並砸傷兩名舞者。消息一出，不少天王天后在社群拉黑畫面、為傷者祈福，而被譽為「舞台王者」的郭富城也發文警世：「同時希望業界嚴肅地正視舞台演出者的一切安全！人命比一切都重要！祝願平安！」

郭富城演唱會主打唱跳，向來也是機關複雜，過去還曾有登上世界紀錄的經典450°旋轉舞台。不過，舞台經驗豐富的他也曾在2012年舉行「舞臨盛宴演唱會」時，遇到腳下的方形升降台鋼絲突然斷裂，失控下降近3米，雖跌得四腳朝天，但運動細胞很好的他，緊急反應才沒受傷。

近日郭富城出席活動，被問及MIRROR演唱會硬體出包的看法，認為整件事應該是監製要最清楚，幕後團隊應要不斷檢討去解決問題，讓歌手自己解決這些問題不太合理。

他也透露過去自己會花至少3、4天彩排，「不會只有2天時間，太短」，除了場務會特別提醒舞台地勢、危險位置，團隊也會事前租場地搭建1比1的舞台，讓他熟記各個細節。他事後也發文表示：「演出界發生了這個嚴重的舞台意外，我感到非常痛心和震驚。當下大家盡力用正面思維為兩位受傷舞者集氣祈福，希望他們早日康復！」

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