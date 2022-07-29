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王心凌「浪姐3」祭殺手鐧逼哭自己 Jessica隊友遭淘汰

記者王郁惠／即時報導
王心凌以倒敘法演唱自己的3首經典歌，透過歌聲帶領大家重回最初認識她的時候。（圖：芒果TV提供）
王心凌以倒敘法演唱自己的3首經典歌，透過歌聲帶領大家重回最初認識她的時候。（圖：芒果TV提供）

中國綜藝「乘風破浪」29日播出第五次公演（五公），擔任隊長的王心凌繼續挑戰雙舞台，除了和隊友一起帶來「有嗎炒麵」舞台，為了不讓隊友被淘汰，王心凌在隊長個人秀中使出殺手鐧，以倒敘的方式演唱「大眠」、「那年夏天寧靜的海」和「當你」三首經典歌，最後她們成為全場唯一票數超過900分的隊伍，奪下全場最高票。

王心凌（右三）帶領唐詩逸（左起）、錒Sa、張天愛、阿嬌和吳謹言唱跳「有嗎炒麵」。...
王心凌（右三）帶領唐詩逸（左起）、錒Sa、張天愛、阿嬌和吳謹言唱跳「有嗎炒麵」。（圖：芒果TV提供）

王心凌個人舞台時，穿著淡粉色吊帶紗裙從半空中緩緩降落，讓舞臺縈繞著夢幻、浪漫的氛圍感，尤其唱到「當你」時，全場揮舞大聲跟唱，讓公演現場秒變個人演唱會，王心凌也感動紅了眼眶。舞台五公是節目的最後一次公演舞台，結果將決定成員們能否衝進下周的總決賽，在組員分工完成後，她不僅要考慮出場順序、對手陣容，還要思考如何做出獲得更高票數的solo，雖是演唱自己的歌，但也沒因此較輕鬆，近期曝光的影片看到她頂著高溫在舞台不斷排練，甚至連走在路上的時間都在練歌。

王心凌球棒噴出火花，氣勢十足。（圖：芒果TV提供）
王心凌球棒噴出火花，氣勢十足。（圖：芒果TV提供）

她和5位隊友阿嬌、阿Sa、吳謹言、唐詩逸和張天愛合作表演「有嗎炒麵」，拿著棒球棍在臺上勁歌熱舞，最後甚至在球棒頂端噴出璀璨的火花製造驚喜，也因此成為全場唯一一個票數超過900分的舞台，而今被淘汰的則是鄭秀妍（Jessica）隊的女星張歆藝。

王心凌 高溫 阿嬌

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