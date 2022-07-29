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向佐婚前檢查「腎功能已70歲」 網酸：這樣還出軌？

娛樂新聞組／綜合報導
向佐（左）昔日做婚前檢查的影片再度被挖出。（取材自微博）
向佐（左）昔日做婚前檢查的影片再度被挖出。（取材自微博）

台灣女星郭碧婷與香港娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，月前剛生下第2胎。然而向佐日前被爆料，在郭碧婷還在坐月子就出軌，事後母親向太憤怒寫長文回擊狗仔，隨後刪文，郭爸第一時間也力挺女婿，後來也將發文刪除。郭爸兩天後在微博強調：「我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的。」被解讀為不滿向佐。近日又有網友挖出向佐過去影片，當時他在節目中透露腎被診斷出年齡已70歲。

「噓！星聞」報導，向佐和郭碧婷過去參加實境秀「女兒們的戀愛」，當時前往做婚前檢查，醫生說他才30歲、但腎年齡已經有70歲，郭碧婷聽完臉色相當擔憂。向佐還透露過去做檢查「紅字比黑字多」，向太則急忙出面解釋：「向佐因為練武受了很多傷，吃止痛藥吃的。」

而這段影片近日被網友挖出，紛紛調侃：「向佐想讓你們知道什麼叫嚴重腎虧」「是不是透支太多了？」「這樣還出軌？」「向佐70歲的腎功能，還能讓郭碧婷成功孕育一男一女兩胎，也算是竭盡全力了」、「本來是情感大戲，現在變成了生理健康課了！」此外，還有網友開玩笑問說：「那汪小菲的腎幾歲了。」

香港 汪小菲 微博

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