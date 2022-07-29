陳奕迅捲「新疆棉」刪光IG 時隔1年突PO淚眼照

陳奕迅去年捲入新疆棉花風波，沉寂許久。（取材自Instagram）

香港歌神陳奕迅（Eason）去年捲入新疆 棉花風波，個人Instagram遭酸民留言攻擊，他大量刪除內容、只剩3張貼文，不久又全數清空。沉寂多時，陳奕迅日前無預警更新一張露出半張臉的照片，以英文寫道「謝謝大家的愛和支持」，讓粉絲一解思愁。

去年4月多個知名國際品牌拒用新疆棉，陳奕迅為此和代言10年的Adidas解約，但老婆徐濠縈卻被發現不僅身上穿搭拒用新疆棉的國際品牌，所經營的潮店也仍在販售Adidas款式運動鞋，導致陳奕迅社群 遭中國網友出征，他也因此刪光IG貼文。

陳奕迅時隔1年突更新，在照片中戴著白色圓頂帽、只露出一雙眼睛，眼眶乍看濕潤，看起來憔悴不少。據悉，當天是他的48歲生日，因此被不少網友解讀是感謝好友及粉絲幫他慶生。許多粉絲也湧入他的微博留下1.1萬則祝賀留言，表達想念之餘，也希望他好好休息，早日重返舞台開唱。

陳奕迅日前突更新IG，感謝所有人的愛與支持。（取材自Instagram）

陳奕迅先前曾自曝，過去兩年因疫情 影響幾乎零收入，自嘲患上「荷包乾硬化」。近期傳出他受邀上音樂綜藝節目「聲生不息」，不過陳奕迅經紀人駁斥傳言，表示雖然有接到節目邀約，但還未談妥價碼就已婉拒。