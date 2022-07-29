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男團鮮肉送簽名專輯 女星被抓包轉賣…急道歉

娛樂新聞組／綜合報導
辣目洋子被爆將男團INTO1成員尹浩宇送的禮物掛二手平台拍賣。（取材自微博）
辣目洋子被爆將男團INTO1成員尹浩宇送的禮物掛二手平台拍賣。（取材自微博）

中國女星辣目洋子是網紅出身，跨足戲劇圈獲得好成績，近期主演電視劇「我叫劉金鳳」引起話題，並參加綜藝節目「五十公里桃花塢2」。然而，有網友發現她在錄影期間收到其他藝人送的禮物，沒多久就放到二手拍賣網站上出售，引起爭議。

新浪娛樂報導，辣目洋子和男團INTO1成員尹浩宇同為「五十公里桃花塢2」班底之一。先前尹浩宇曾在個人Vlog介紹自己為節目組準備的禮物，包含他親自拜託全團成員簽名的專輯，還有拋棄式的底片相機等，節目中也有播出他送禮畫面。然而，近期有網友在二手拍賣網站上發現這兩樣物品被出售，進一步搜尋拍賣者的帳號資訊，發現疑似是辣目洋子的工作人員，且照片背景也跟辣目洋子家中地板一樣。

辣目洋子被爆將男團INTO1成員尹浩宇送的禮物掛二手平台拍賣。（視頻截圖）
辣目洋子被爆將男團INTO1成員尹浩宇送的禮物掛二手平台拍賣。（視頻截圖）

不少網友議論紛紛，留言：「桃花塢還沒播完吧，這不尷尬嗎」、「過個一年半載再賣也行，這剛到手就賣，就太過了。」辣目洋子事後馬上發文道歉，表示是自己的疏忽，沒有保管好禮物，「由於工作的關係，所以助理幫忙辦理退房手續和搬家，因為之前我允許助理可以自行處理我的個人物品，所以發生了此次在二手平台售賣事件。」並表示目前已下架處理，也已私下聯繫尹浩宇，向對方致上歉意。

隨後，辣目洋子助理也發長文道歉，表示出於信任，辣目洋子允許自己把她的其他物品進行轉贈、二手處置，並表示辣目洋子對自己將尹浩宇的禮物掛在二手平台一事不知情。

不過，部分網友仍不買帳，質疑辣目洋子甩鍋給助理；也有人認為不需要窮追猛打，留言緩頰「無心之錯，解釋溝通一下就好了」。

尹浩宇事後也在微博評論回應辣目洋子：「哎嘛姐，你看這事鬧的，啥也別說了都在奶茶裡了。」

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