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「匆匆的青春」熱播 鄧家佳哭功獲好評

娛樂新聞組／綜合報導
「匆匆的青春」播出後，「愛情」與「麵包」的關係再度成為觀眾熱議的話題。(取材自微博)
「匆匆的青春」播出後，「愛情」與「麵包」的關係再度成為觀眾熱議的話題。(取材自微博)

中國電視劇「匆匆的青春」正在熱播，女主角鄧家佳飾演新手媽媽趙左左，以張弛有度的表演給觀眾留下了深刻印象。在受訪時，鄧家佳表示，作為演員能夠遇到好劇本、好角色，自己很感恩。

華西都市報報導，在「匆匆的青春」中，鄧家佳飾演的新手媽媽趙左左是一位還未走入職場就先步入婚姻生活的女孩。劇中，她不僅要應對懷孕生子帶來的生理上的變化，還要面對婆媳糾紛、夫妻矛盾、職場困境，成長中的重重挑戰可見一斑。

該劇播出之後，趙左左的選擇引發不少爭論，「愛情」與「麵包」的關係再度成為觀眾熱議的話題。

劇中，趙左左面對生活、職場的雙重壓力，內心世界更為複雜。而鄧家佳對於角色情緒的拿捏頗有心得，尤其是幾場哭戲，感染力十足。採訪中，鄧家佳卻將功勞歸於劇本。她說：「劇情很令人共情，我作為演員，只需要全身心投入，把劇情賦予的東西表演出來就可以了。所以歸根結底，好角色是劇本賦予的光彩。」

據報導，「匆匆的青春」播出後，「小姨媽和張偉終於在一起了」的話題也讓人津津樂道。兩名因「愛情公寓」而被觀眾熟知的演員時隔多年再度合作，帶來了話題熱度。

談及搭檔李佳航，鄧家佳不吝讚美之詞：「他能非常敏銳地捕捉到人物的情緒，而且能給對手很強的正向反饋。在合作過程中，我們對戲劇的審美、交流完全沒有障礙，整個過程非常開心。」

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