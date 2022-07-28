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向佐「腎功能已70歲」郭碧婷超心疼 網：這樣還出軌？

噓！星聞 綜合報導
向佐昔日做婚前檢查的影片再度被挖出。(取材自微博)
向佐昔日做婚前檢查的影片再度被挖出。(取材自微博)

台灣女星郭碧婷與香港娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，日前剛生下第2胎。21日有中國狗仔爆料，郭碧婷還在坐月子向佐就疑似出軌，事後母親向太立刻憤怒寫長文回擊狗仔，隨後刪文，郭爸第一時間也力挺女婿，後來也將發文刪除；忍了2天，郭爸則在微博強調：「我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的」。27日有網友更挖出向佐過去影片，當時他在節目中透露腎被診斷出年齡已70歲。

向佐過去參加實境秀，當時透露曾做婚前檢查「紅字比黑字多」，醫生說他才30歲腎年齡已經有70歲，郭碧婷聽完臉色相當擔憂，隨後向太則急忙出面解釋：「向佐因為練武受了很多傷，吃止痛藥吃的。」

而這段影片也被網友挖出，網友們紛紛調侃：「向佐想讓你們知道什麼叫嚴重腎虧」、「是不是透支太多了？」、「這樣還出軌？那個女的真沒有說什麼嗎？咱就是說實在不行換一個」、「熬夜多的話，什麼功能都不會太行的」、「向佐70歲的腎功能，還能讓郭碧婷成功孕育一男一女兩胎，也算是竭盡全力了」、「本來是情感大戲，現在變成了生理健康課了！」；此外，還有網友開玩笑問說：「那汪小菲的腎幾歲了」。

香港 汪小菲 微博

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