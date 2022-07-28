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吳彥祖曬照憂掉髮？「那時頭髮看起來很多」網看真相笑翻

娛樂新聞組／綜合報導
吳彥祖在社群貼出昔日拍攝封面的雜誌。（翻攝自Instagram）
吳彥祖在社群貼出昔日拍攝封面的雜誌。（翻攝自Instagram）

47歲港星吳彥祖一直是不少影迷心目中的男神，雖然近年出現髮際線後移的情況，但依然帥氣有型，近日他在個人社群曬出30幾本過去拍攝的雜誌封面，不過發文疑似因為翻譯錯誤而鬧烏龍，讓網友們笑翻。

香港01報導，吳彥祖在IG與微博分享的雜誌封面，除了單人之外，還有與楊采妮、鍾欣潼、周迅等女星的雙人封面，他在IG用英文表示「Cleaning out my parents house and found all the stuff they had saved over the years, here’s a stack of my magazine covers, my hair had many looks over the years!」其中最後一句提到了以往他的髮型很多變。

然而，吳彥祖在微博的發文卻改成了中文，寫道「清理我父母的房子，找到了他們多年來保存的所有東西，這是我的一堆雜誌封面，這個時候我的頭髮看起來也很多的」，原本在英文「髮型很多變」變成了中文「頭髮看起來很多」，粉絲立即跳出來幫忙解釋是翻譯錯了，令許多網友笑翻。

不少網友以為他是擔憂自己的髮際線，紛紛留言笑稱「你沒有眉毛都是帥的啦」、「哈哈哈哈哈，就算沒頭髮也帥」、「阿祖收手吧！你現在也很帥」等。

去年5月吳彥祖曬出和老婆的合照，自嘲過自己「沒有以前那麼多頭髮了」，不過早前吳彥祖曾在微博發文表達看見女兒打耳洞的心情，由於語句生硬，且空白很多，網友猜測他是用翻譯工具將英文譯為中文所致。

吳彥祖疑似用翻譯工具將英文翻成中文，卻鬧笑話了。（取材自Instagram）
吳彥祖疑似用翻譯工具將英文翻成中文，卻鬧笑話了。（取材自Instagram）

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