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郭碧婷爸爸不忍了 轟女婿向佐「那個亂來的」

娛樂新聞組／綜合報導
向佐(左)疑似出軌事件愈演愈烈，郭碧婷(右)直接將社交平台設置成「僅展示半年內的微博」。（取材自微博）
向佐(左)疑似出軌事件愈演愈烈，郭碧婷(右)直接將社交平台設置成「僅展示半年內的微博」。（取材自微博）

香港娛樂大亨向華強的長子向佐出軌風波未平，他的女星妻子郭碧婷的爸爸第一時間雖力挺女婿，不過隨即刪文；忍了兩天，郭爸話鋒一轉，忍不住在微博開炮向佐是「那個亂來的」。

郭碧婷的爸爸在事件爆出時，先是曬出冰品的照片，寫下：「吃冰消消火氣」，被外界認為是否不滿女兒被背叛，讓他隨即澄清並無此事，並嚴正駁斥網友的猜測，「你們可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的，一點也沒虧待」，但酸民還是在他微博底下酸言酸語，讓他直接清空微博。

不過忍了兩天，郭爸在微博轉發網友意有所指的發文，強調：「我不是你們想的那種人，有做父親的會不護女兒嗎？」事後該網友火速刪文，郭爸更爆氣開罵：「原播（博）主為什麼要刪除我說的話，若要人不知，除非己莫為，是不好讓你們編故事嗎」。

有網友在留言處表示「支持郭爸爸，支持碧婷跟向佐」，郭爸卻說：「我只支持我女兒」，此發言有網友擔心郭爸會因此上熱搜，郭爸則直呼：「上就上吧，我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的」，暗批認了向佐的花邊，讓他不想再力挺女婿。

此外，有網友發現，向佐和郭碧婷曾兩次申請註冊結婚，但兩次都只有向佐簽了字，郭碧婷沒簽。兩人還沒有領結婚證的話題直接衝上熱搜。

郭碧婷雖然沒有正面回應，但還在坐月子的她，直接將社交平台設置成「僅展示半年內的微博」目前她的微博一篇貼文都看不到。

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