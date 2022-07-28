黃曉明為新歡女網紅慶生？ 卡片「神祕代號」露餡

葉珂舉辦盛大生日派對，透露熱戀氛圍。（取材自微博）

中國男星黃曉明 和前妻Angelababy 離婚後，爆出熱戀網紅企業家葉珂，雖然雙方一直沒有承認，但感情生活備受關注。近日葉珂過生日，在微博 曬出豪華的派對照片，被發現其中一張拍到生日賀卡，上面寫著「M love KeKe」，讓網友紛紛猜測是黃曉明為她準備了這場派對。

綜合媒體報導，葉珂在微博分享一系列慶生美照，配文寫道「有點小預感但還是被驚喜到了，一直是個眼淺的人，看到VCR的時候直接忍不住了，謝謝最好的愛，也祝自己生日快樂吧！」派對現場被布置成一片粉嫩花海，照片中她被鮮花和蛋糕圍繞，還有專門為她製作的雙層城堡蛋糕，VCR更是讓葉珂感動落淚。

雖然葉珂PO出的照片都避開了賓客和VCR畫面，但網友還是眼尖發現其中一張圖拍到賀卡，卡片上署名是「M love KeKe」，引起許多網友熱議，紛紛猜測「難道M就是黃曉明的縮寫嗎？」、「很難不讓人猜想到黃曉明啊」、「祝福祝福，很般配」、「曉明哥要幸福」，但也有人酸「我想知道哪裡比baby好」、「不知道看上她什麼」，甚至酸她用小舉動曬出證據，「大概就是想說明自己的男友是黃曉明吧」，網友們還調侃這樣的手段似乎和張穎穎有點師出同門的既視感。

由於之前葉珂和黃曉明都曾做出冰墩墩的湯圓，還曾有網友發現葉珂的同款包包現身在黃曉明的房車上、兩人曬出同一間酒店照片等，網友們也表示這樣的巧合太多了，很難不讓人聯想在一起。