中國「金掃帚」出爐 誰是演技最差男女主角

馬麗是開心麻花當家花旦，卻在「李茂扮太子」、「測謊人」中的表現獲得差評。（取材自微博）

中國第13屆金掃帚獎日前揭曉，喜劇電影 「李茂扮太子」拿下最令人失望影片、編劇和男女演員四個獎項，是本屆最大「輸家」；最失望導演 獎則頒給鄭曉龍執導的「圖蘭朵：魔咒緣起」和包貝爾執導的「陽光姐妹淘」。

北京 青年報報導，最令人失望影片有三部電影獲獎，分別是「李茂扮太子」、「圖蘭朵：魔咒緣起」和「日不落酒店」，評委會直言「三部影片爛的各有特色」。電影「李茂扮太子」由高可執導，男女主角為常遠、馬麗，該片雖然是三部中評分最高的，但評語寫道，「笑點low、劇情呆、內涵淺、人設蠢」。

鄭曉龍的「圖蘭朵：魔咒緣起」獲得最令人失望影片和最令人失望導演兩獎，被批評是「災難級的、充滿魔幻色彩的爛片」，評委會表示，「一位頂級的電視劇導演、一群優秀的演員，在這部所謂的國產東方奇幻巨製裡，看不到合理縝密的行為邏輯，感受不到真實可信的人物情感，只有老套弱智的劇情、漫不經心的演技和早已過時的視效」。

「日不落酒店」則挨批是欺詐宣傳，「紙片人沈騰成為宣傳賣點，最終卻是騙人的把戲，從劇情故事再到演員表演，可謂全方位的崩塌，編劇在胡編亂造方面，保持住了中國爛片的平均水準。」

此外，包貝爾以「陽光姐妹淘」獲第13屆中國電影金掃帚獎最令人失望導演。

常遠演出「李茂扮太子」，獲最令人失望男演員。（取材自微博）

本屆最令人失望男女演員由「李茂扮太子」獲得。評委表示，常遠一人分飾兩角，但「浮於表面的表演，沒有讓人看到角色的內在，沒有層次性的表演，只是單調乏味，一如既往地糟糕和尷尬」。

馬麗的演技則被評委認為浮誇生硬，評委暗諷她在「李」片中「非但沒有把已經垮掉的劇情、簡陋的服化道、粗劣的包袱批判並丟棄掉，而是以此為基礎生硬尬演，演出了破罐子破摔的勁頭，演出了鬧著玩的氣勢」，甚至直言她「作為開心麻花當家花旦，馬麗請愛惜羽毛」。