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吳彥祖又被翻譯出賣？髮型多變竟成「頭髮看起來很多」

噓！星聞 綜合報導
吳彥祖。（美聯社）
吳彥祖。（美聯社）

47歲港星吳彥祖過去曾被發現微博發文疑似使用翻譯軟體，導致發文內容生硬、中文語法也有些奇特。近日他在社群平台曝光昔日舊照，有眼尖網友發現他在微博發文的最後一段，意思似乎並非他所想表達的真正意思。

吳彥祖最近在Instagram、微博曝光舊照，他先是在Instagram用英文寫下：「Cleaning out my parents house and found all the stuff they had saved over the years, here’s a stack of my magazine covers, my hair had many looks over the years」。不過，他在微博放上的發文內容卻是：「清理我父母的房子，找到了他們多年來保存的所有東西，這是我的一堆雜誌封面，這個時候我的頭髮看起來也很多的」。

有眼尖網友對照兩篇發文後，驚覺原來吳彥祖在微博發文的最後一句話，原先是想表達：「那些年我的髮型很多變的」，但最後卻疑似被翻譯軟體改成「這個時候我的頭髮看起來也很多的」。

吳彥祖的發文被發現有烏龍翻譯後，再度引發網友熱議：「哈哈哈，可能外國人不覺得他頭髮少，不同地方用不同的梗」、「google翻譯：怪我囉」、「我以為帥哥又自嘲了」、「哈哈哈哈，完全不同意思」。

吳彥祖最近在微博曝光舊照。（取材自微博）
吳彥祖最近在微博曝光舊照。（取材自微博）

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