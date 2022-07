吳彥祖又被翻譯出賣？髮型多變竟成「頭髮看起來很多」

吳彥祖。(美聯社)

47歲港星吳彥祖過去曾被發現微博 發文疑似使用翻譯軟體,導致發文內容生硬、中文語法也有些奇特。近日他在社群 平台曝光昔日舊照,有眼尖網友發現他在微博發文的最後一段,意思似乎並非他所想表達的真正意思。

吳彥祖最近在Instagram、微博曝光舊照,他先是在Instagram用英文寫下:「Cleaning out my parents house and found all the stuff they had saved over the years, here’s a stack of my magazine covers, my hair had many looks over the years」。不過,他在微博放上的發文內容卻是:「清理我父母的房子,找到了他們多年來保存的所有東西,這是我的一堆雜誌封面,這個時候我的頭髮看起來也很多的」。

有眼尖網友對照兩篇發文後,驚覺原來吳彥祖在微博發文的最後一句話,原先是想表達:「那些年我的髮型很多變的」,但最後卻疑似被翻譯軟體改成「這個時候我的頭髮看起來也很多的」。

吳彥祖的發文被發現有烏龍翻譯後,再度引發網友熱議:「哈哈哈,可能外國人不覺得他頭髮少,不同地方用不同的梗」、「google翻譯:怪我囉」、「我以為帥哥又自嘲了」、「哈哈哈哈,完全不同意思」。