「她的婚事我負責」吳磊霸氣求婚趙露思 電暈劇迷

「星漢燦爛」播出完結篇。(圖:愛奇藝國際站提供)

由吳磊與趙露思主演的古裝傳奇劇「星漢燦爛」近日迎來完結，趙露思被退婚，吳磊也就不隱藏，宣布「她的婚事，我會負責！」甚至直接在皇帝與眾人面前霸氣求婚。

其實吳磊總是當趙露思的黑騎士，默默守護女方很久，堪稱「古代版大仁哥」。趙露思被帶到刑場看行刑，揮刀下去那刻吳磊突然出現抱住她，溫柔捧著女方的頭安撫，「別怕！我來了！」或是趙露思意外偷聽到機密，快要被人發現時吳磊便現身，抱著她滾落窗台，單手懸吊在屋簷邊，男友力大爆發；又或是趙露思遭到公主們的欺負，把她的鞋子丟得遠遠的，甚至地板有碎酒瓶卻故意推倒她，吳磊及時出現一個公主抱救援，牽起趙露思的手，霸氣宣示主權的模樣電暈劇迷。

趙露思飾演的角色是古代「留守兒童」，因為父母長年在外征戰，她又因家族糾葛遭放養，因而總被人嫌沒教養，嚴母更經常不留她顏面，趙露絲日前在訪問時便坦言，「我真的非常心疼她（程少商），她從來沒有被愛過，真的好可憐。」直到遇上吳磊飾演的凌不疑。她也透露角色其實跟她自己家庭很像，老爸極致寵愛她，但跟媽媽總是相愛相殺、鬥智鬥勇。至於吳磊談到凌不疑，表示是他演過最複雜、城府最深的角色，他還為此刻意瘦身，讓角色呈現病態感，不過卻因為入戲太深，眼神太兇，被誤會在瞪人。