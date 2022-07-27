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觀影說劇／沈騰、馬麗時隔7年再合作 「獨行月球」好評滿滿

娛樂新聞組／綜合報導
沈騰(左)和馬麗(右)時隔七年，再度合作新電影。（取材自微博）
沈騰(左)和馬麗(右)時隔七年，再度合作新電影。（取材自微博）

科幻喜劇電影「獨行月球」日前在北京首映，第一波觀眾好評滿滿，該片由張吃魚執導，沈騰、馬麗領銜主演，也是沈騰、馬麗繼「夏洛特煩惱」後時隔七年再次合作劇情長片。

北京青年報報導，電影裡飾演獨孤月的沈騰，被馬麗飾演的馬藍星意外落在月球上，開啟了月球「騰」痛冒險之旅，沈騰在月球「騰」痛求生，積極樂觀的態度給電影裡的地球人類帶來了歡笑和希望。許多看完片的觀眾也表示有被電影裡獨孤月的樂觀所感染，結尾作為中間人的獨孤月，在關鍵時刻擋在隕石和地球的中間，讓不少觀眾落淚，被這種小人物的重情重義所打動。

不僅觀眾被打動，首映禮現場馬麗也感慨，「騰哥在這部電影裡，讓我看到了完全不一樣的沈騰」。「獨行月球」不僅含騰量百分百，「含疼量」也是百分百，沈騰在電影中被金剛鼠花式痛揍的情節讓許多觀眾忍不住笑出了聲。每天「吃飯、睡覺、揍沈騰」的猛寵金剛鼠，不僅成為電影中地球人類的「新晉頂流」，也成功吸引了電影外觀眾的喜愛。

電影裡的金剛鼠是根據真人動作捕捉和特效結合完成的，飾演金剛鼠的開心麻花演員郝瀚雖然在電影裡沒有露臉，但卻用了一年的時間盼命完成這個角色。為了能演好金剛鼠，郝瀚提前一年搬到動物園附近，學習模仿袋鼠的動作，提前四個月進組進行密集訓練。

除了密集的笑點、爆梗的台詞、喜感的表演外，科幻喜劇「獨行月球」的特效也成為許多觀眾意料之外的驚喜。據悉，電影「獨行月球」全片95%的鏡頭涉及特效，同時為了模擬真實月面，劇組更在6000平方米的影棚中鋪設200噸沙石模擬月麵粉塵，可見開心麻花的製作誠意。

首映禮現場，導演張吃魚感慨，「獨行月球」歷經1618天，終於見到了第一批觀眾，自己也從31歲幹到了36歲，他表示「電影上映後，觀眾如果喜歡，在這部電影裡感受到了誠意和快樂，就什麼都值了」。

電影 北京 導演

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