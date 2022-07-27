郭采潔曝近況「頭髮禿一大片」 網酸像狗啃

郭采潔改走個性路線，但新造型不被欣賞。（取材自Instagram）

台灣女星郭采潔早年以甜美形象出道，2013年她將演藝事業轉往中國後，頭髮越剪越短；最近在選秀節目「乘風破浪的姐姐3」的平頭小辮子的造型被網友酸爆，近日她再度在Instagram曬出新造型，更讓網友嫌棄「像被狗啃」。

台北中國時報報導，郭采潔轉走個性路線，近日PO的前衛新髮型，只見她剪成男生頭，耳朵上方剃成平頭，僅保留兩撮小辮子。多數網友不買單這次的新髮型，直言「支持你走個性路線，但這個頭型有點get不到」、「前衛？這樣不規則剪短就說是前衛？明明像狗啃的」。

但也有粉絲力挺郭采潔，「只有你的顏值能把這髮型撐起來」、「郭采潔喜歡就好了」，還有人貼心回覆「髮型要跟從自己的心，任何人喜歡都不及自己喜歡」。

郭采潔近年常因外型變化登上媒體版面，上月她在微博 PO復刻自己13年前拍雜誌的造型，她看著照片表示自己沒變，但沉默幾秒卻說：「好奇妙的感覺，突然有些想哭」。

工作人員好奇問她為什麼會哭？郭采潔坦言，以為自己經歷了很多，肯定已經抹掉了當初年輕時沒負擔的那種樣子，沒想到剛剛看到照片，卻發現其實都沒變。