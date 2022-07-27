帶貨品牌爆「曾放校園貸」 賈乃亮急道歉：大意了

賈乃亮的直播帶貨品牌被挖出曾經營校園信貸，令不少學生受害。（取材自微博）

中國男星賈乃亮日前現身電商 直播活動，不料被扒出合作對象竟是曾以「校園貸」營利的企業，由於校園貸害慘不少學生，在網路引起軒然大波，賈乃亮得知消息後也立即解約、出面道歉。

綜合媒體報導，日前參加趣店品牌合作電商直播，帶貨賣「1分錢酸菜魚」，還曾在直播間表示「心裡特別暖，就像回家了一樣。」然而，有網友指出，賈乃亮所合作的品牌前身，曾在2014年經營「校園信貸」，主打「0首付」、「不用賣腎就能買手機 」，並針對大學生推出分期購物平台，受到學生族熱烈歡迎。

不過，趣店創始人羅敏推出的校園貸卻造成許多學生的金錢價值觀崩壞，進而欠下龐大債務，該購物平台最後宣布倒閉，近幾年才換名並更換商業模式再度出發。

據報導，趣店預製菜近日被質疑從預製菜發展出了貸款 業務，向加盟商放貸，目標群體為「寶媽」，開店提供貸款的服務更是讓網友紛紛聯想到趣店以往的校園貸業務。

賈乃亮得知消息後，立刻透過微博發表聲明，表示「沒有背調清楚品牌前身的經歷，是我們疏忽大意了。發現問題後，第一時間雙方已經解約，也沒有後續的任何合作」。

賈乃亮姊姊、童樂影視副總裁賈珊事後也轉發賈乃亮道歉文章，寫道「無比心疼你的同時，也覺得應該接受批評的聲音」，「網絡很奇怪，它可以把一個品牌包裝淨化得很好，一條負面都沒有，也可以時隔多年，一夜扒出它的所有。」