向佐視訊女網紅起底 曾演「三十而已」自爆：閨密出賣我

向佐(右)與郭碧婷結婚三年，男方爆出婚外情。（取材自微博）

女星郭碧婷與香港 娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，日前才生下第二胎，沒想到近日有中國狗仔爆料，向佐疑似婚內出軌，與上空女網紅視訊的畫面也流出，而這位女子也被起底，竟是演過中國夯劇「三十而已」的小網紅。

中國網友在微博 發文爆料，寫著「向佐2021年出軌約女網紅視頻，軌之第N彈」，對話截圖上顯示，時間是2021年8月，內容寫著向佐回到上海，女方在猶豫要不要找對方，並附上兩人視訊影片，她也跟自己閨密說和向佐認識很久。

向佐和疑似上空女網紅視訊。（取材自微博） 網路流出向佐出軌女網紅的證據。（取材自微博）

截圖一流出，這位女子就遭肉搜，她是在抖音 有20多萬粉絲的小網紅，她的微博也曾貼出「三十而已」的片場照片，不過她演的角色只是路人。

有網友到這位女網紅的抖音下留言詢問：「微博說的是妳呀？」她則回應：「誰知道閨密出賣我，今天全是問我這個的」，也間接承認了畫面中的女生就是自己，而這位女子最新一則微博發文說：「好好的，被閨密出賣，被誤解被罵，招誰惹誰了」。

據悉，視頻曝出後，有網友求證向佐媽媽向太，向太回覆該網友，「假的，我找律師去起訴」，否認向佐出軌。