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楊紫「沉香如屑」恐被禁 剛開播…製片爆出軌同劇女星

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫主演的電視劇「沉香如屑」才開播，就爆出不少事端。（取材自微博）
楊紫主演的電視劇「沉香如屑」才開播，就爆出不少事端。（取材自微博）

由楊紫、成毅主演的電視劇「沉香如屑」日前開播，不久就爆出劇中扮演「螢燈仙子」的女星徐愷嚀當小三，是否被禁播成話題。有網友整理，楊紫主演的電視劇真是多災多難，最為人所知的就是「青簪行」，因為男主角吳亦凡涉強姦未成年少女，永無播出之日。

徐愷嚀被爆料是「沉香如屑」製片人高新杰的小三，且爆料的就是正宮張君竹，在微博憤怒指控：「在我懷孕的時候就出軌這女人！」

張君竹發文控訴前夫在她懷孕那年就已經出軌徐愷嚀，且離婚不到10天兩人就在賓館同居，且徐愷嚀之後數度演出高新杰製作的戲劇。她並公開高新杰放話威脅自己的對話和影片截圖，痛罵前夫：「怎麽會有如此惡毒的人？高新杰不配做個人！」

張君竹曾演過「我與殭屍有個約會」、「儒林外史之啼笑書香」等影視作品，2015年8月和高新杰結婚後息影，兩人2019年4月離婚，結束3年多短命婚姻。

中國影視審查制度嚴格，廣電總局6月發布規定，要求「對違法失德藝人不得提供公開發聲出鏡機會」。

雖然高新杰是幕後人員，醜聞不影響作品。但徐愷嚀算是「沉香如屑」主演，角色關鍵，包括角色全陣容海報、預告都有她；如果被定性為「小三」，該劇可能被禁播。

此外，楊紫另一部爆款劇「餘生，請多指教」的男主角肖戰也曾因為粉絲舉報事件掀波，導致該劇至少延遲兩年才播出。

吳亦凡 微博

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