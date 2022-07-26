我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

劉青雲宅家1年與郭藹明沒摩擦 自傲「娶到好女人」

記者黃保慧／綜合報導
劉青雲（左）與郭藹明（右）結婚已經24年，感情和睦。（取材自Instagram）
劉青雲（左）與郭藹明（右）結婚已經24年，感情和睦。（取材自Instagram）

影帝劉青雲在新片「神探大戰」演出分不清現實和幻覺的前警探，神情幾近瘋顛，讓他直呼是演技的一大挑戰，加上連場的動作場面，讓他笑說：「難到讓我想退出演藝圈。」該片因香港疫情影響上映，劉青雲也因疫情減少工作在家，近一年多沒有接拍新作，直呼更珍惜結縭24年的老婆郭藹明。

劉青雲近來受訪透露，因為疫情的影響，就像「神探大戰」也因此一再調整上映日期，而他則是近一年多沒有接拍新作，他笑說：「疫情影響了我對很多事情的看法，也更珍惜身邊的人，甚至更了解自己的房子。」

劉青雲表示，以前不工作也不一定會待在家裡，但疫情下只能待在家，他不住感謝並讚美結婚24年的太太郭藹明，「老實說，結婚那麼多年，我從來沒有那麼久的時間對著我太太，我現在才知道我娶了個什麼樣的人，就是娶了個好女人。」

劉青雲表示雖然在家時間變多了，但和太太的磨擦並沒有變多，「只是我以太常在外面工作，家中很多東西根本不知放在哪，現在我全都知道了。而且很多家電現在我都很上手了，關心家人的時間變多了，想想以前只知道拚命工作，這一年追回很多以往忽略的事。雖然並非在心甘情願的狀況下做到，但就好像拍戲一般，人在悲涼的環境中才會更珍惜。」

疫情 香港

上一則

「四海好傢伙」黑道首腦 保羅索維諾83歲辭世

下一則

動漫展別苗頭 漫威、DC炒新片一熱一冷

延伸閱讀

94歲亞裔老婦 後院泳池溺亡

94歲亞裔老婦 後院泳池溺亡
遇產權公司詐騙 夫婦險丟48萬買房錢 多虧警探成功攔截

遇產權公司詐騙 夫婦險丟48萬買房錢 多虧警探成功攔截
謝賢奪影帝 謝霆鋒4字祝賀挨批冷漠：不如林家棟

謝賢奪影帝 謝霆鋒4字祝賀挨批冷漠：不如林家棟
阿Sa扮最強孕婦遭綁架凌虐 僅穿內衣腳泡水溝

阿Sa扮最強孕婦遭綁架凌虐 僅穿內衣腳泡水溝

熱門新聞

李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
有網友拍下周杰倫遭推擠的畫面。(取材自微博、小紅書)

調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

2022-07-20 07:25
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

2022-07-24 07:18

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕