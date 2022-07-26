劉青雲宅家1年與郭藹明沒摩擦 自傲「娶到好女人」

劉青雲（左）與郭藹明（右）結婚已經24年，感情和睦。（取材自Instagram）

影帝劉青雲在新片「神探大戰」演出分不清現實和幻覺的前警探，神情幾近瘋顛，讓他直呼是演技的一大挑戰，加上連場的動作場面，讓他笑說：「難到讓我想退出演藝圈。」該片因香港疫情 影響上映，劉青雲也因疫情減少工作在家，近一年多沒有接拍新作，直呼更珍惜結縭24年的老婆郭藹明。

劉青雲近來受訪透露，因為疫情的影響，就像「神探大戰」也因此一再調整上映日期，而他則是近一年多沒有接拍新作，他笑說：「疫情影響了我對很多事情的看法，也更珍惜身邊的人，甚至更了解自己的房子。」

劉青雲表示，以前不工作也不一定會待在家裡，但疫情下只能待在家，他不住感謝並讚美結婚24年的太太郭藹明，「老實說，結婚那麼多年，我從來沒有那麼久的時間對著我太太，我現在才知道我娶了個什麼樣的人，就是娶了個好女人。」

劉青雲表示雖然在家時間變多了，但和太太的磨擦並沒有變多，「只是我以太常在外面工作，家中很多東西根本不知放在哪，現在我全都知道了。而且很多家電現在我都很上手了，關心家人的時間變多了，想想以前只知道拚命工作，這一年追回很多以往忽略的事。雖然並非在心甘情願的狀況下做到，但就好像拍戲一般，人在悲涼的環境中才會更珍惜。」