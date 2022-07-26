王子文實境秀「為吃飯」冷戰男友 網嘆：小題大作

王子文和男友因為想吃的東西不同產生爭執。（取材自微博）

女星王子文在電視劇「歡樂頌」中演潑辣又深情的曲筱綃，近來與在相親節目配對成功的吳永恩一起參加真人秀「牧野家族」，節目中卻意外播出兩人冷戰畫面，吵架過程也引發熱議。

「噓！星聞」報導，王子文近日與男友吳永恩參加實境秀節目，因為食物有限，吳永恩向王子文建議晚餐內容，兩人意見分歧。王子文起先提議吃洋蔥炒肉片，但男友認為解凍需要時間，認為吃簡單的雞肉湯就好，王子文則回說：「就這麼乾吃？沒有味道，連個榨菜都沒有。」接著便拿下麥克風躲到房間去。吳永恩發現情況不對跟去，但麥克風並未拿下，雙方在屋內的對話被全程錄下來。

王子文先是表達心中不滿：「你想吃你吃的，我也想吃我吃的，咱倆吃的不一樣，你懂嗎？」吳永恩則解釋：「我真的只是擔心食材不夠，我吃什麼真的是無所謂。」王子文則強調：「但是我也希望吃頓好吃一點的，你不能因為你無所謂，就覺得我應該也無所謂。我們現在煩惱就因為吃東西嗎？」之後她開始向吳永恩冷戰，吳永恩不斷示軟，兩人最後才順利和好。

王子文（右）和男友吳永恩（左）一起參加真人秀「牧野家族」，節目中卻意外播出兩人冷戰畫面。（取材自微博）

畫面曝光後，引發網友熱烈討論：「感覺吳永恩有點可憐」、「煩死了，我是女的都不幫女生說話了，我受不了這樣的，小事情弄大」、「柴米油鹽的日常，自然而然的反應，夠真實」、「過日子能長久嗎？這點事就冷戰。」