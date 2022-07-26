我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

張新成新戲演數學天才 被挖出「雙第一」超狂學歷

記者陳慧貞／綜合報導
張新成飾演數學天才裴之，事實上他本身也是學霸。（圖：奇藝國際站提供）
張新成飾演數學天才裴之，事實上他本身也是學霸。（圖：奇藝國際站提供）

由實力派男星雷佳音、曾入圍金馬獎女配角獎張子楓、「學霸男神」張新成主演的電視劇「天才基本法」，一開播即登上熱搜。該劇故事圍繞張子楓前腳還在相親，初戀張新成穿帽T蓋住臉龐、鬼祟出場，畫面風格變得懸疑，為接下來女主角發生的怪事留下神祕伏筆，登場方式連本人都疑惑，「怎麼我一出場畫風就變了」。

劇中，張新成飾演的「裴之」是數學天才，事實上他本身也是學霸，曾以成績560分，文化、專業「雙第一」進入中央戲劇學院音樂劇系。日前被問學生時期的強項，張新成謙稱「語文、歷史、地理都不錯，數學還湊合吧」，先前他在夯劇「以家人之名」中大秀流利英文台詞，語言能力獲眾人認證，在「天才基本法」中的關鍵登場，也推動該劇雙時空故事發展。

張子楓扮演大學畢業後生活不如意的林朝夕。（圖：奇藝國際站提供）
張子楓扮演大學畢業後生活不如意的林朝夕。（圖：奇藝國際站提供）

張子楓在劇中則詮釋23歲哲學系畢業新鮮人「林朝夕」，因一場意外，才知道父親老林（雷佳音飾）得了阿茲海默症。就在她無意中擦掉牆上的數學公式時，瞬間穿越到另一個時空，變成11歲孤兒，見到留長髮、一身搖滾裝扮的爸爸雷佳音騎重機、載辣妹，當她一喊「爸」，辣妹氣得大罵：「垃圾！」

雷佳音在「天才基本法」飾演數學天才林兆生。（圖：奇藝國際站提供）
雷佳音在「天才基本法」飾演數學天才林兆生。（圖：奇藝國際站提供）

這個辣妹大有來頭，正是當年以「軍中樂園」獲金馬獎女配角獎的女星萬茜，不僅如此，「三十而已」女星童瑤也客串。主演「金陵十三釵」的倪妮更飾演張子楓的媽媽，出現在雷佳音的回憶中，雖然只是客串，但一出場令人驚豔，美顏陣容為「天才基本法」增添不少看點。

樂園 入圍 阿茲海默症

上一則

汪小菲淚訴看不到家人、自嘆做人實在 網酸：戲多

下一則

愛妻孫藝真猛投餵 玄彬被養成「幸福肥」

延伸閱讀

易烊千璽考編風波後首度現身劇組 滿臉鬍渣眼神疲憊

易烊千璽考編風波後首度現身劇組 滿臉鬍渣眼神疲憊

羅晉「庭外」冒險緝凶 萬茜演反派吸睛

羅晉「庭外」冒險緝凶 萬茜演反派吸睛
「女鬼橋2：怨鬼樓」 生力軍王渝萱校園試膽

「女鬼橋2：怨鬼樓」 生力軍王渝萱校園試膽
紐約亞洲影展 台灣陣容堅強 6片上映

紐約亞洲影展 台灣陣容堅強 6片上映

熱門新聞

李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
有網友拍下周杰倫遭推擠的畫面。(取材自微博、小紅書)

調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

2022-07-20 07:25
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

2022-07-24 07:18

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕