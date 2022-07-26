張新成新戲演數學天才 被挖出「雙第一」超狂學歷

張新成飾演數學天才裴之，事實上他本身也是學霸。（圖：奇藝國際站提供）

由實力派男星雷佳音、曾入圍 金馬獎女配角獎張子楓、「學霸男神」張新成主演的電視劇「天才基本法」，一開播即登上熱搜。該劇故事圍繞張子楓前腳還在相親，初戀張新成穿帽T蓋住臉龐、鬼祟出場，畫面風格變得懸疑，為接下來女主角發生的怪事留下神祕伏筆，登場方式連本人都疑惑，「怎麼我一出場畫風就變了」。

劇中，張新成飾演的「裴之」是數學天才，事實上他本身也是學霸，曾以成績560分，文化、專業「雙第一」進入中央戲劇學院音樂劇系。日前被問學生時期的強項，張新成謙稱「語文、歷史、地理都不錯，數學還湊合吧」，先前他在夯劇「以家人之名」中大秀流利英文台詞，語言能力獲眾人認證，在「天才基本法」中的關鍵登場，也推動該劇雙時空故事發展。

張子楓扮演大學畢業後生活不如意的林朝夕。（圖：奇藝國際站提供）

張子楓在劇中則詮釋23歲哲學系畢業新鮮人「林朝夕」，因一場意外，才知道父親老林（雷佳音飾）得了阿茲海默症 。就在她無意中擦掉牆上的數學公式時，瞬間穿越到另一個時空，變成11歲孤兒，見到留長髮、一身搖滾裝扮的爸爸雷佳音騎重機、載辣妹，當她一喊「爸」，辣妹氣得大罵：「垃圾！」

雷佳音在「天才基本法」飾演數學天才林兆生。（圖：奇藝國際站提供）

這個辣妹大有來頭，正是當年以「軍中樂園 」獲金馬獎女配角獎的女星萬茜，不僅如此，「三十而已」女星童瑤也客串。主演「金陵十三釵」的倪妮更飾演張子楓的媽媽，出現在雷佳音的回憶中，雖然只是客串，但一出場令人驚豔，美顏陣容為「天才基本法」增添不少看點。