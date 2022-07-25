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網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

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網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

噓！星聞 綜合報導
汪小菲。（取材自微博）
汪小菲。（取材自微博）

台灣女星大S前夫、中國富商汪小菲過去曾多次談及兩岸政治，常以「愛國商人」的形象示人，言論常引發熱議，有傳聞表示這也是成為他離婚的導火線之一。近日網上瘋傳一段10秒鐘的影片，汪小菲與友人的對話，似乎已踩到北京當局的敏感線。

近日網上瘋傳一段影片，影片中汪小菲疑似與友人在閒聊，但他卻突然相當嚴肅地告訴對方：「為什麼咱們不能跟共產黨爭一爭，執政去啊？」畫面一出，引發中國網友熱烈討論：「這下沒得救了」、「煽動顛覆國家罪」、「好不容易，事業剛有起色，我挺佩服的，這下子犢子了」、「原來我錯怪他了，他不是粉紅，是純傻」、「完犢子啦！BBQ啦」、「果然四少加起來智商250」；不過，也有不少網友認為拍這個影片的人居心不良，直呼這個「朋友」是壞人。

對此，資深狗仔葛斯齊則表示，他上周就看過這段影片，而他與汪小菲通話時也有透露不會爆料此事，豈料影片卻仍被上傳到推特，「我提出不建議這樣做，但也尊重對方手上的東西」。

汪小菲 北京 大S

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