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蔡徐坤前男團解散 隊友曝內幕指曾遭索賠8000萬

娛樂新聞組／綜合報導
前SWIN組合成員田書臣爆料合約糾紛的內幕。（取材自微博）
前SWIN組合成員田書臣爆料合約糾紛的內幕。（取材自微博）

男星蔡徐坤曾以十人男團SWIN出道，前SWIN組合成員田書臣近日在採訪中回應組合解約原因，因原公司要求將合約從十年延長至20年，引發了成員們集體解約的想法。田書臣還透露當時公司向他們每人索賠8000萬（人民幣，下同，約1184萬美元）。

綜合媒體報導，田書臣提起當年公司突然要求把十年約延長成20年，他直言「這已經太嚇人了」，而他們原本以為只要十個人團結一心說不簽，公司就拿他們沒辦法，但公司卻拋出橄欖枝、逐一擊破，最後團體便散了。田書臣透露在簽約時就有看到違約金是8000萬，當時還心想「我值8000萬呢，公司給我定價這麼高」。

田書臣後來看到前隊友們參加選秀成功，也想要通過選秀重返舞台，在2018年接受了「以團之名」的邀約，沒想到在正式開拍前一晚，總導演來找他告訴他不簽約就不能上台，他拿起合約一看才發現，是公司把約分給了節目，所幸最後公司倒閉跑路，他與團員們才獲得了自由身。

SWIN組合成立於2016年，成員包括劉也、趙品霖、俞更寅、蔡徐坤、田書臣等十人。據悉，田書臣還曾擔任過TFBOY組合的編舞老師，而後組合參加真人秀節目「星動亞洲第一季」冠軍，從而進入演藝圈。

田書臣在SWIN時期的遭遇曝光後，大陸網友紛紛驚訝「解約金竟然這麼高？！有被震驚到」、「娛樂圈到處是陷阱，無良公司太坑人了」。

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