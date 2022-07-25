香港金曲獎近半得獎人缺席星光黯淡 劉德華開唱也難救

炎明熹奪得兩個獎項。（取材自微博）

「香港 金曲頒獎典禮」24日晚舉行，第一次由香港電台、無線電視兩台一齊頒發樂壇獎項，從宣布之初就惹來不少爭議。當晚，大會頒獎合共35個大獎，不過近半數得獎人都沒有出席，導致頒獎典禮星光黯淡，多個獎項還被網友質疑公平性。不過大會邀請到劉德華擔任嘉賓，他打頭陣率領一眾年輕歌手獻唱，讓網友沸騰。

綜合媒體報導，頒獎典禮上，年過60的劉德華穿著一套西裝然後搭配牛仔褲，穿著皮鞋露面，年輕帥氣且顯得十分的莊重紳士，演唱歌曲時，台下一片歡呼。

拿下年度男歌手等三獎的張敬軒堪稱金曲獎大贏家，據悉，原本大會打算安排張敬軒壓軸登場，但最後他卻因「密切接觸者」被隔離，未現身頒獎典禮。

TVB力捧的炎明熹奪得女新人獎等兩個獎項，而呼聲最高的鄭欣宜（Joyce）眾望所歸，再次奪得「香港金曲女歌手」大獎。

鄭欣宜再次奪得女歌手大獎。（取材自微博）

有媒體評論，此次整個頒獎典禮流程只能夠用一個悶字來形容，除了大量歌手缺席之外，頒獎及表演嘉賓似乎不夠分量，最有分量的歌手只有四大天王之一的劉德華及獲頒「香港金曲榮譽大獎」的樂壇教父鮑比達。

總括而言，今次香港電台與無線首次合辦頒獎禮的原意是好，但最大敗筆就是毫無鋪排及心思，而大量歌手缺席導致星光黯淡，加上有不少高認受性的獎項都取消，包括「全球華人 最受歡迎歌手獎」、「最優秀流行歌手大獎」。