黃磊聯手劉奕君 「張衛國的夏天」對抗中年危機

黃磊（左）、劉奕君主演的「張衛國的夏天」看似喜劇，其實很多哭點。（取材自微博）

電視劇「張衛國的夏天」近日播出，這部由黃磊、劉奕君、海清、梅婷主演的12集短劇塑造了京劇 團道具師傅張衛國(黃磊飾)、過氣主持人林宏年（劉奕君飾）這對「冤種師兄弟」，以荒腔走板的喜劇風格演繹了人到中年面臨的有關婚姻家庭、事業前程、經濟收入等一系列現實問題。

羊城晚報報導，「張衛國的夏天」一開場，就以京腔快板的方式介紹了故事主角張衛國，這位心心念念「我這腰當初要是沒摔壞，我也是一角兒」的京劇團道具師傅，家住京城二環內的大雜院。他日常喜歡買買彩票、擺弄家中「價值兩個億」的瓷馬，做做發財白日夢。

一朝父親突然去世，張衛國平淡的人生迎來了巨大的轉折：祖宅變成出租屋，自己從業主變租客；寶貝瓷馬被摔壞，遭遇詐騙瀕臨破產 ……。在黃磊眼中，張衛國就是自己小時候經常看到的胡同大爺：「他出身梨園行，是個內心有講究、有標準的人。但他既沒有太好的經濟條件，也沒有太高的社會地位，就是一個地地道道的小人物。」

另一邊，外表光鮮的京劇團大師兄林宏年也是「火燒屁股」，孤兒出身的他缺少心靈上的歸屬感，服務多年的公司將他掃地出門，婚姻還亮起紅燈……。在劉奕君眼中：「林宏年是一葉浮萍，是一個沒有根的人，所以他選擇回到北京 尋找自己的根，但生活總是跟他開各種玩笑。」

一番陰差陽錯之後，兩人結為同盟共同面對中年危機。張衛國與林宏年如何擺脫浮誇的自我包裝與互相攀比，卸下偽裝、直面真實的自己，將成為劇集的最大看點。黃磊總結道：「兩個遭遇重重生活危機的中年男人，仍嚮往意氣風發的人生，於是共同開啟了一段雞飛狗跳、手忙腳亂、手足無措、一往情深的旅程。」

黃磊表示，他和劉奕君不僅在「張衛國的夏天」裡扮演師兄弟，在現實生活中，兩人也是貨真價實的師兄弟。「劉奕君大我三屆，他是我標準的大師哥」。

劇中，幼時情誼甚篤的張衛國和林宏年，在步入社會後一度徹底失聯，後來在一次聚會上重逢才重新聯繫上。現實生活中，在校期間曾是好友的黃磊和劉奕君也經歷了如出一轍的久別重逢。

黃磊感嘆：「『張衛國的夏天』是我第一次跟劉奕君師哥合作，沒想到到了這個年紀，我們還能在一起拍戲。」劉奕君也感嘆道：「有些情誼便是如此，即使若干年沒見，在看到他的那一瞬間，舊時的記憶便都回來了。