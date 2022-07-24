被問「為什麼還活著」 吳綺莉深夜發文怒嗆媳婦

吳綺莉（圖）和吳卓林的太太Andi多次槓上。（取材自微博）

港星成龍與吳綺莉曾在1999年發生婚外情，後來女方生下了「小龍女」吳卓林，此後吳綺莉獨自一人撫養女兒，女兒長大後與大12歲的混血女友Andi結婚，但兩人與吳綺莉關係始終不好。吳綺莉日昨深夜突然發飆，寫下「35歲怪責別人的家長不資助她的生活費」、「叫一個23歲的孩子承擔責任，因為人人都知道我是誰」，還疑似爆料媳婦「半夜打電話來問我為什麼還活著？」

吳卓林（左）與Andi（右）登記結婚後依舊風波不斷。（取材自Instagram）

吳綺莉與Andi始終不合，曾批對方不願找工作，原是幼教老師，卻說有人群恐懼症不敢工作，痛罵：「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」

吳綺莉隨後又發文，寫下：「謝謝妳教導我的孩子問（要求）老師退學費，不用讀書享受人生，教孩子只要你令別人覺得我們可憐，人家便會同情，謝謝妳來我家把我的東西都拿走，用來賣，五年了還像一個巨星一樣、怕給人認出，帶著孩子穿到像一隻鸚鵡一樣站在街上等人拍照、然後怪我們害了她，我叫警察 把老外趕回加拿大 ，孩子為了愛要跟著她我也沒辦法」。

吳綺莉更指Andi「半夜打電話來問我為什麼還活著？我也是今天才學懂愛原來是這樣的，沒有對錯，這種愛也真有趣。有趣的事情分享一下」，引來網友回應：「唯一的辦法只能等待，錢是一分不能給」、「好好生活，一個人也要好好過」、「養女兒是正常的，幹嘛要養一個非親非故的老外？」持續引發爭議。