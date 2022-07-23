向佐曾飆車嚇哭郭碧婷 如今神隱挨批「算什麼男人」

郭碧婷（左）、向佐已當爸媽，如今被爆有第三者介入。（取材自微博）

女星郭碧婷與港星向華強之子向佐結婚三年，今年6月喜迎二胎，沒想到向佐在老婆坐月子期間被狗仔「推理君江小宴」爆料出軌，引發軒然大波。網友挖出昔日向佐、郭碧婷上中國綜藝節目的影片，當時因為向佐狂開快車，嚇哭郭碧婷。

在真人秀「女兒們的戀愛」中，郭碧婷、向佐開車出遊，男方因為路線不熟悉而情緒化，當時郭碧婷心情開始不安，再加上看到向佐開快車，且太貼近其他車，忍不住表示「很貼很貼，怕怕的」、「沒事我們來外面，不著急太快」。沒想到不久後就看到前方有樹，向佐駕車差點擦撞上，郭碧婷一臉驚恐，向佐也並未表示關心。

後來郭碧婷感覺委屈，忍不住落淚，向佐才道歉「不好意思啊，我沒有要特意」，而郭碧婷只能持續要求向佐小心。後來男方向節目單位坦承，因為忙著結婚、蜜月旅行等事宜，情緒才沒控制好。當時就被網友批評，「不管什麽時候，飆車都是不應該的事情，更何況副駕坐的是愛人，這男人不行」、「郭碧婷爸爸一直黑著臉，真的好氣啊」。

向佐曾在「女兒們的戀愛」因為開快車，嚇哭郭碧婷。（取材自微博）

而在爆料發酵後，向佐母親向太不改大砲個性，寫下長文「摩羯黑化嚇人」，被傳暗指是摩羯座的郭碧婷。沒想到不到一天，向太就刪文，「太多太多誤解讀，刪除掉了。下次再說摩羯女的好處是什麼」，不願再聊爆料。

不過網友仍議論紛紛，「所以出軌是真的嗎」、「嫁到妳家妳就多真心一點對待她吧」。此外，向佐至今神隱也被不少網友批評：「叫向佐出來道歉，不要躲在老娘的庇護 下不發聲，算什麼男人」、「兒子的事怎麼都由妳來回答？兒子呢？」