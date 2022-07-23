謝依霖丈夫罹罕病術後復發「無法痊癒」 淚喊：噩夢

謝依霖自演出電影「小時代」系列後暴紅，身價水漲船高。（取材自微博）

「HOLD住姐」謝依霖自演出電影「小時代」系列後暴紅，身價水漲船高，但她2018年與老公Green結婚便淡出演藝圈，育有一女一子。近來她透露老公罹患罕病「重症肌無力」，動了手術 後卻在兩年後復發，且未來無法徹底痊癒，讓她難過直呼：「老天爺為什麼要懲罰我！」

「噓！星聞」報導，謝依霖日前在社群 平台發文，透露先前發現老公Green一邊眼睛下垂，一開始在眼科找不出原因，後來到醫院檢查才發現老公胸腺有一顆腫瘤 ，疑似腫瘤導致「重症肌無力」。Green手術後開始健康生活，不僅停藥、戒菸健身、早睡早起、清淡飲食等，原以為從此康復。

豈料術後兩年，謝依霖有天發現老公說話不清楚，檢查後才發現是重症肌無力復發，讓她大受打擊直呼：「我蠢的以為噩夢醒了呢，結果老天一拳把我捶回去！」

謝依霖表示，「想哭嗎？我哭得好累了再也不想哭了。樂觀面對？別勉強自己了，假笑好醜喔。命運才不在乎你是悲觀還是樂觀，這就是上天的無菜單料理啊！」她更向自己信心喊話：「我常在想，我們該感謝這一切讓我懂得珍惜嗎？不知道，此刻好像還沒辦法這麼正面吧。」

謝依霖透露，會將事情說出來是因為當天正是老公的生日，「表面上好像我寫故事要逗大家開心，治癒別人。但其實在寫這些的過程，我是在治癒我自己」，她更感謝大家陪她釋放壓力、治療自己。