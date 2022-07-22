向佐脾氣火爆 曾嚇哭郭碧婷 網友曾批「這男人不行」

向佐曾在「女兒們的戀愛」因為開快車，嚇哭郭碧婷。(取材自微博)

台灣女星郭碧婷與向華強之子向佐婚後育有2女，今年5月向佐開心宣布郭碧婷已懷二胎，沒想到郭碧婷還在坐月子，卻被中國狗仔「推理君江小宴」以「出軌隊添新成員？」作為爆料主題，疑似釋出向佐與一名白衣女生前後從飯店走出的曖昧畫面，向太也立刻回擊並無此事，完全是狗仔造謠，直批「亂講」，也有網友挖出昔日向佐、郭碧婷上節目的影片，當時因為向佐狂開快車，嚇哭郭碧婷。

向佐曾在「女兒們的戀愛」因為開快車，嚇哭郭碧婷。(取材自微博)

在真人秀節目「女兒們的戀愛」，郭碧婷、向佐開車出遊，因為路線不熟悉開始起衝突，當時郭碧婷心情開始不安，再加上看到向佐開快車，太貼近其他車，忍不住表示「很貼很貼，怕怕的」、「沒事我們來外面，不著急太快」，而後就看到前方有樹，差點擦撞上，郭碧婷表情驚恐，向佐也並未表示關心。

結果郭碧婷感覺委屈，就哭了出來，向佐才道歉「不好意思啊，我沒有要特意」，而郭碧婷只能持續要求向佐小心，後來男方向節目單位坦承，因為忙著結婚、蜜月旅行很多事情，情緒才沒控制好。

當時就被網友批評，「不管什麽時候，飆車都是不應該的事情，更何況副駕坐的是愛人，這男人不行」、「當時我真的真的不太看好，怕說出來被罵」、「郭碧婷爸爸一直黑著臉，真的好氣啊」、「巨巨巨可怕，他的表情看完了會做噩夢的那一種」。