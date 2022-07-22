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郭碧婷生2胎做月子 向佐爆帶女回婚房、貼心披外套

記者黃保慧／綜合報導
向佐（左）與郭碧婷婚後育有兩個孩子，如今卻傳出疑似出軌。（取材自微博）
向佐（左）與郭碧婷婚後育有兩個孩子，如今卻傳出疑似出軌。（取材自微博）

女星郭碧婷與港星向華強之子向佐婚後育有一女，今年6月夫妻倆更迎來第二胎，夫妻倆偶爾也在社群平台和節目上放閃。然而，中國狗仔「推理君江小宴」日前以「出軌隊添新成員？」作為爆料主題，點名寫下「向佐約會美女同回男方婚房超親暱」，立刻在微博引發討論。

狗仔爆料表示，郭碧婷在6月生完第2胎、於台灣坐月子時，向佐沒有陪伴在旁，被拍到和一名白衣女前後從飯店走出，且雙方都明顯酒醉；照片可見，女方疑似心情不好，她的女性友人上前擁抱安慰。爆料也指出，本以為該女性與向佐就此分別、各自回家，但兩人的車卻一前一後開到北京某小區裡。據悉，該房為向佐與郭碧婷在北京的婚房。

向佐被拍到幫一位女生披外套進電梯。（取材自微博）
向佐被拍到幫一位女生披外套進電梯。（取材自微博）

晚上11時多，向佐下車後站在電梯廳門口等人，過沒幾分鐘，該女子的車也來了，她下車後與向佐一前一後向電梯間走去，向佐還要幫她披上針織外套，接著當晚沒有再出來。

爆料一出，「向佐出軌」、「向佐帶女子回婚房」等關鍵詞衝上微博熱搜，一度癱瘓網路無法更新。不過，大多數網友對於向佐被拍到表示「不怎麼樣」，「就這？不過蠻可惜郭碧婷的，這麼好看也不珍惜」「這就是今年最大的瓜？求你找個班上吧」。

此外，媒體求證向太，對方回覆：「亂講，這是他的一個大姐姐，日常會幫他談一些商務合作，這一次是為了向佐新電影項目，兩人碰面洽談而已。」

北京 微博 社群

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