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林子祥、葉蒨文慶26年婚曬恩愛照 歌唱節目同台也放閃

娛樂新聞組／綜合報導
林子祥（右）和葉蒨文（左）慶祝結婚26周年。（取材自微博）
林子祥（右）和葉蒨文（左）慶祝結婚26周年。（取材自微博）

60歲的葉蒨文與74歲的林子祥是歌手夫妻檔，最近才登上芒果TV與香港TVB聯合製作的歌唱節目「聲生不息」，演唱經典粵語歌曲，兩人在節目上的粉紅互動常令旁人閃瞎眼。日前兩人迎接結婚26周年，各自在微博分享照片，網友還驚喜發現兩人互幫對方拍照。

「噓！星聞」報導，葉蒨文在微博上貼出兩人抱著花束的照片，還有其他鮮花、蛋糕，慶祝兩人結婚26周年；過去她上節目時曾說，這輩子最大的驕傲就是嫁給自己的偶像，林子祥也是除了爸媽以外，對她最好的人。另一邊，林子祥也在微博分享兩個各自的獨照，眼尖網友發現，從林子祥的墨鏡反射可以看到葉蒨文的身影，推測兩人應是互相幫對方拍照，好感情讓網友都覺得甜蜜。

另據鳳凰娛樂報導，夫妻倆在「聲生不息」第一期就同台演出，上台前葉倩文還撒嬌地對林子祥說：「我怎麼可能贏你呢？」兩人合作了林子祥的歌曲「敢愛敢做」，引得全場掌聲雷動，為他們的精采演出及愛情歡呼。

在後面的節目中，兩人以對手的身分碰頭。在一次林子祥演唱結束後，主持人何炅開玩笑地問他：「上次你說不能輸給老婆，那麼這次呢？」林子祥趕緊說：「上次我說錯了，其實我想說的是，不能贏老婆。」逗樂觀眾。

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