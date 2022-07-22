趙麗穎挨批冷漠 工作人員被砸頭破血流 她全程神隱

趙麗穎拍廣告現場有工作人員被砸傷，但她被爆反應冷淡。（取材自微博）

近期因電視劇「幸福到萬家」人氣再翻紅的女星趙麗穎 ，近日卻遭爆料態度冷漠，拍攝廣告時現場工作人員被砸傷，但趙麗穎全程未現身查看，引發熱議。

蓋飯娛樂報導，廣告拍攝當天，趙麗穎一身白色休閒服低調現身，她徑直向室內走去，換好衣服後再次現身。因為天氣炎熱，她一直拿著扇子搧風，身邊跟著一群工作人員，氣場強大。

拍攝途中，一名工作人員被現場機器砸中，瞬間頭破血流，倒地不起。從畫面可以看出，該女子似乎意識模糊，用毛巾捂著頭躺在另一工作人員的懷裡，手臂上都是血，左腳還在抽搐。等待救護車期間，許多人趕到傷者身邊，有人給她撐傘，有人幫忙按住傷口。

救護車到達後，眾人一起將受傷女子扶起，她似乎腳步不穩，搖搖晃晃地上了車。一直到該女子被送走，影片都沒有拍到趙麗穎現身查看。

畫面曝光後引發熱議，有人直言「這麼大動靜不可能不知道」，認為她太冷漠。但也有網友認為她有愛心一直有目共睹，發生疫情 和天災人禍時總會默默捐款，認為事實有待商榷。此外，近期趙麗穎腰傷復發，不知道是否因此才不方便四處走動。

前段時間，趙麗穎拍攝「幸福到萬家」一場呼巴掌戲分時，也因力度過大引起爭議。不過，事後和趙麗穎演對手戲的演員解釋，趙麗穎剛開始不忍心打，猶豫了半天才決定真打。