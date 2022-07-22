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「少年派」守3年之約回歸 張嘉益、閻妮中年迎二孩

娛樂新聞組／綜合報導
「少年派2」的故事接棒前作，原班人馬時隔三年回歸。（取材自微博）
「少年派2」的故事接棒前作，原班人馬時隔三年回歸。（取材自微博）

由張嘉益、閻妮、趙今麥、郭俊辰主演的電視劇「少年派2」日前開播。「少年派」曾在2019年以「合家歡」的國民熱度創下佳績，「少年派2」的故事接棒前作，原班人馬時隔三年回歸，以溫暖現實主義的基調展現中國式家庭的喜怒哀樂。

綜合媒體報導，故事中三年不見，「二孩」的到來令林大為（張嘉益飾）、王勝男（閻妮飾）和林妙妙（趙今麥飾）的三口之家更添溫馨趣味。人到中年迎接「二孩」，這讓林大為和王勝男的不惑之年生活顯得甜蜜又煩惱。

另一邊，林妙妙畢業在即，要以菜鳥身分步入社會。而她的三個好夥伴，錢三一（郭俊辰飾）、江天昊（姜冠南飾）和鄧小琪（韓沛穎飾）也走在各自人生的十字路口，開啟青春成長之旅。

「少年派2」涵蓋諸多社會熱點話題。從校園邁入社會，站在新生活的起點，面對各種各樣意想不到問題的年輕人將要如何調整心態，亮出「少年派」的心氣自如應對？該劇依舊延續雙線並行的敘事策略，家庭倫理和青春職場與時代同頻，將代際的碰撞、生活的百味、職場的順逆融入輕喜溫情的故事裡。

相比於「少年派」時無憂無慮的學生時代背景，「少年派2」裡的少年們脫離了父母和校園的照拂邁向社會，笑靨依舊明媚，眼神中也沉澱了深邃堅定。幸好無論何時何地，「四小隻」的友情始終如初，一路攜手並肩，披荊斬棘。「少年派2」雖然將目光對準生活，把成長過程中的困境、代際溝通中的分歧、家庭日常中的矛盾乃至職場社會裡的諸多現實問題搬上熒屏，卻並不影響其輕喜幽默、溫馨治癒的基調。

作為當下內容市場中鮮有、現實題材中的「系列劇」，「少年派2」給現實題材找到輕鬆表達的出口，在勾勒中年、青年不同人生階段生活軌跡的同時，展現了兩代人不同齡卻同心，面對困境達觀的積極心態，以及互相支撐的親情、友情、愛情的彌足珍貴。

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