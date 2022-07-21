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新歌吐出軌痛楚 8年婚出狀況？戴佩妮說話了

記者林士傑／即時報導
戴佩妮闊別六年推出新專輯「被動的觀眾」。（圖：妮樂佛、仁仁娛樂提供）
戴佩妮闊別六年推出新專輯「被動的觀眾」。（圖：妮樂佛、仁仁娛樂提供）

「金曲歌后」戴佩妮闊別6年推出新專輯「被動的觀眾」，表示計畫被疫情打亂，加上得飛往中國辦工作證，暫緩許多活動，接下來會慢慢重啟，會不會順勢舉辦小巨蛋演唱會？她經過再三思考，透露已婉拒各界邀約，「我想要從比較近距離的小型做起，慢慢找回節奏感。」

向來低調的她跟老公西米露交往5年，2014年結婚至今將迎來8周年，未料包辦詞曲創作的「鬧劇」、「怕冷」、「後果自負」3首新歌均是描述感情問題，甚至還有出軌情節，令人擔憂夫妻是否出狀況？她聞言笑著否認，直呼：「我還有婚姻！我們都很安穩，一起慢慢變老的狀態，大家不用擔心。」

她說「鬧劇」靈感來自一對閃婚閃離的友人，自己身為旁觀者，無法解讀誰對誰錯，只是想說出這段故事；「後果自負」的文案寫著要送給所有因另一半出軌而在愛裡受傷委屈的女人，戴佩妮表示這首是音樂夥伴開出的戰書，因為很多歌曲描述渣男的壞，卻沒人道出受傷女性的心境，戴佩妮說：「這首歌的詞寫了3版才過關。」

至於如何跟老公攜手走過7年之癢？戴佩妮說根本沒想過養不養這件事，兩人相處仍是老樣子，而西米露處事風格嚴謹，這次夫妻分隔兩地，她透露：「他有傳訊息說『想你』，相較以往頻率變多一點，我覺得能夠講出『想妳』已經很了不起了！」

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