鄭中基辣到要害 秒拒吳君如要求

鄭中基(左)、吳君如主演的「闔家辣」即將上映，戲外兩人都是稱職的父母。(圖：甲上提供)

港星吳君如、鄭中基主演的香港喜劇「闔家辣」近日上映，兩人日前接受媒體視訊訪問，鄭中基提到其中一幕，他剛切完辣椒就去上廁所，結果摸到「重要部位」，因此痛不欲生，他強調這段戲不是來真的，吳君如則在旁鼓吹要體驗一下，鄭中基連忙拒絕「我放棄方法演技」，笑翻全場。

「闔家辣」講述在疫情 期間，一家人彼此如何培養情感，意外發展辣椒醬商機的勵志故事。鄭中基現實生活有一對子女，他說自己常跟小孩一起玩，常被老婆罵，之前女兒生日，他頂著大熱天帶女兒到迪士尼 樂園遊玩，還玩到中暑，被笑像個女兒傻瓜。

吳君如與名導演 陳可辛有一個16歲女兒，也說女兒有交往對象，都會跟她說，更說女兒8歲時，班上就有男生想親她，「別以為她年紀很小，但是他們什麼都懂」，女兒這次也在電影中客串，她身為製片，也有私下犒賞女兒，給了100元港幣當酬勞，女兒也相當開心，至於未來是否想隨父母親踏入演藝圈？吳君如則說「順其自然」。

「闔家辣」原是賀歲檔，因疫情延到暑假上映。吳君如與鄭中基都說很想到台灣宣傳，懷念台灣的麻辣火鍋，無奈受疫情影響不克前來。吳君如向台灣粉絲喊話，「希望大家可以看看這家人如何一起面對問題，度過難關」，鄭中基上次來台開演唱會是2017年，雖然人無法親自到，但今年預計會有重錄的廣東歌，也會發行重唱加新歌的專輯，「雖然我的人無法陪你們，但是我的歌聲可以先到」。