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百花獎提名 易烊千璽雙入圍男主+男配惹議

娛樂新聞組╱綜合報導
易烊千璽領銜主演的「奇蹟·笨小孩」獲得七項提名。(取材自微博)
易烊千璽領銜主演的「奇蹟·笨小孩」獲得七項提名。(取材自微博)

第36屆大眾電影百花獎提名經歷了整整一個月的投票後，提名名單終於曝光，其中，「長津湖」「你好，李煥英」「奇蹟·笨小孩」「送你一朵小紅花」「中國醫生」入圍影片獎；劉燁、沈騰、吳京、易烊千璽、張譯獲最佳男主角提名，鄧家佳、賈玲、袁泉、張小斐、張子楓獲最佳女主角提名。

人民網報導，最佳男配角提名包括侯勇、劉昊然、田雨、易烊千璽、朱亞文，最佳女配角提名包括海清、劉佳、齊溪、周也、朱媛媛。值得注意的是，最近新聞熱度很高的易烊千璽，一次雙入圍男配及男主，再度掀起網友熱議，甚至一舉衝上熱搜第二。

易烊千璽領銜主演的「奇蹟·笨小孩」獲得七項提名，其中不僅「奇蹟·笨小孩」讓他入圍最佳男主角，他也以另一部片「中國醫生」入圍最佳男配角獎，可以說是氣勢如虹，然而易烊千璽因為前陣子的黑料狂爆，目前正在風口浪尖，儘管有不少粉絲都獻上祝福，但還是有網友對此感到十分不滿。

另據鳳凰娛樂報導，「你好，李煥英」共拿下最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角和最佳女配角等六項提名，其中最佳女主角還是賈玲和張小斐雙提名，賈玲堪稱最大贏家。

這也是繼金雞獎之後，張小斐再度以「你好，李煥英」入圍電影獎項，網友們都已經開始期待她再度封后，成為金雞百花雙料影后。

「你好，李煥英」讓賈玲(右)和張小斐雙雙入圍最佳女主角。(取材自微博)
「你好，李煥英」讓賈玲(右)和張小斐雙雙入圍最佳女主角。(取材自微博)

提名 入圍 電影

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