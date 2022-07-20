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戲說從頭／成龍沒演成喬峰 換甄子丹捲土來

記者蘇詠智╱綜合報導
電影「天龍八部之喬峰傳」概念海報。(取材自微博)
電影「天龍八部之喬峰傳」概念海報。(取材自微博)

30年前因「笑傲江湖II東方不敗」在台灣、香港先後開出熱烈票房，影壇吹起武俠風，至今仍讓觀眾留下深刻印象。近兩個月之前，坎城影展上出現甄子丹主演、王晶監製的「天龍八部之喬峰傳」概念海報，引起網友討論。其實30年前古裝武俠片正當紅時，就曾有召集巨星聯手主演「天龍八部」的計畫。

當年「天龍八部」電影版預計拍成三部，首部曲「天山童姥」由林青霞和鞏俐聯手，搭配武俠花旦張敏與歌壇天王郭富城，卡司陣容頗具吸引力，除了林青霞和鞏俐分飾李秋水與天山童姥一路纏鬥外，郭富城也願意理平頭扮虛竹。

第二部「喬峰」和第三部「段譽」，分別由成龍和周星馳領銜主演，前者走紅之後幾乎沒演過武俠片，演喬峰噱頭十足；後者以古靈精怪的方式重新詮釋原著中的癡情傻氣公子哥兒，也被影迷熱切期待。全套三部片曾經以6000萬港幣(約767萬美元)的超級高價賣出台灣版權。

然而等到兩年後「天山童姥」推出上映，武俠片風潮已盛極而衰，且郭富城後來未演，加上票房不如預期，後兩部影片也就徹底停擺。

事隔多年，「天龍八部之喬峰傳」重新復活，班底換成王晶團隊，由不算高大的甄子丹主演喬峰，以動作彌補身型缺憾。

「天龍八部」人物眾多、故事複雜，歷來電影版本多半只能截取其中部分內容拍攝，邵氏電影版只拍了段譽的部分遭遇，「新天龍八部之天山童姥」也沒有喬峰的出現，甄子丹的「天龍八部之喬峰傳」若能順利完成，將會是為數不多的大銀幕喬峰化身之一。

甄子丹將要主演金庸「天龍八部」改編的新武俠大片。（路透資料照片）
甄子丹將要主演金庸「天龍八部」改編的新武俠大片。（路透資料照片）

電影 甄子丹 坎城影展

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