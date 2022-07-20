P遺照咒肖戰挨告 酸民實名登報道歉

肖戰人紅是非多，遭酸民抹黑詛咒，工作室提告勝訴。(取材自微博)

中國男星肖戰選秀出身，2019年演出「陳情令」中「魏無羨」一角走紅，然而知名漲黑粉也跟著來，在網上酸言酸語，甚至出現P遺照詛咒等誇張行為。而肖戰工作室也不忍了，對一名多次發文造謠且惡意攻擊肖戰的網友提告，該網友敗訴，登報道歉。

一名李姓女子以實名於今年6月21日登報致歉，她表示在微博 轉發或發布針對肖戰的不實言論，或是宣洩情緒的不當發言，意識到自己的行為對肖戰的形象產生負面影像，已做出深刻反省，道歉文中還特別感謝肖戰「允許我以遠離網路的方式發表致歉」。

李姓女網友反省自己，「我不應該因為自己遭受了不公的謾罵攻擊，就把同樣的情緒宣洩在他人身上，望各位以我為戒」，最後說道「祝願我們雙方從此回歸到正常的工作與生活中去」。據悉，該網友是在2020年對肖戰造謠。

雖然李女並未透過網路致歉，不過她登報的道歉文仍被發現並分享到網上，在網路傳開且登上熱搜榜。

網友評論「這人根本為了賺流量黑心錢，就是個網路霸凌 犯罪者真夠無恥」、「亂扒他家人的去世消息不過紛嗎」、「給他P遺照做火化視頻，燒他照片配上淒厲慘叫」、「每個公開露臉活動，邀請單位都被轟炸騷擾」、「網暴犯不值得同情希望不是迫於法律道歉」。