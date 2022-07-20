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被拍到了…捉妖小生井柏然與名模劉雯十指緊扣

娛樂新聞組╱綜合報導
井柏然。(取材自微博)
井柏然。(取材自微博)

新生代小生井柏然曾和女星倪妮熱戀2年，2018年突然宣布分手，不料近日卻被狗仔拍到與名模劉雯十指緊扣手牽手，而且還與李榮浩、楊丞琳夫婦相約聚餐，兩對愛侶同時現身掀起熱議。

綜合媒體報導，井柏然過去曾被拍到與劉雯一起騎單車，還有女方出入井柏然下榻的飯店，還曾多次出入男方的家中等等，這回則是十指緊扣牽手照實錘兩人戀情。新浪娛樂向劉雯的經紀人求證此事，不過對方以信號不好，要上飛機了掛斷電話，另一方面井柏然的工作人員也沒有做出回應。

報導指出，33歲的井柏然，過去主演電影「捉妖記1、2」、「後來的我們」先後創下20億人民幣(約3億美元)以及60億人民幣(9億美元)驚人票房，私下交往情形也備受矚目，自狗仔「攝影王大錘」曝光的畫面中，可見李榮浩、楊丞琳先牽著手離開餐廳，井柏然再現身鏡頭，哪料身邊還有位高挑女子劉雯，十分幸福。

報導說，劉雯不只身高178公分，一雙筆直神腿更長達116公分，與183公分的井柏然十分般配，網友紛紛留言：「被拍好多次了呢」、「我同意了這門婚事」、「哇哦坐等官宣哦」、「井找的都是氣質稀罕美女」、「井寶個子挺高的眼光真好，小情侶要一直幸福下去啊～」網友多為戀情喝采。

井柏然近日被狗仔拍到與劉雯(圖)十指緊扣，掀起熱議。(取材自微博)
井柏然近日被狗仔拍到與劉雯(圖)十指緊扣，掀起熱議。(取材自微博)

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