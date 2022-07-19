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謝賢奪影帝 謝霆鋒4字祝賀挨批冷漠：不如林家棟

娛樂新聞組／綜合報導
網友覺得林家棟（左）像謝賢的親兒子一樣。（視頻截圖）
網友覺得林家棟（左）像謝賢的親兒子一樣。（視頻截圖）

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮日前圓滿落幕，85歲謝賢以「殺出個黃昏」成為最高齡金像獎影帝，人在中國的兒子謝霆鋒也第一時間在臉書發文慶賀，但有網友卻認為他太冷漠，甚至有網友留言酸說：「親兒子不如林家棟。」

「噓！星聞」報導，謝賢獲得今年金像獎影帝，林家棟台上台下全程細心照顧，除了主動攙扶謝賢上台，更幫他調整口罩、麥克風。而謝賢獲獎後，謝霆鋒則隨即在臉書寫下「恭喜老豆」（粵語：恭喜爸爸），豈料底下留言區卻引來許多網友狂酸，拿他與林家棟相比，認為謝霆鋒太過冷淡。

謝霆鋒在社交網站發文，祝賀老爸謝賢得獎。（取材自微博）
謝霆鋒在社交網站發文，祝賀老爸謝賢得獎。（取材自微博）

網友們在謝霆鋒慶賀文下方留言，「多抽點時間陪陪老人家」、「外國人可能會以為他是無兒無女的演員」、「真孝子，林家棟」、「有沒有謝謝林家棟照顧你爸爸」、「親生兒子不如林家棟」。

其實謝霆鋒2011年以「線人」拿下金像獎影帝時，致詞說道：「我18歲獲得新人獎時，老爸曾經說過，『我在你小時候拍過好幾百部電影』，那晚回家我跟他說，『你每天說你拍過幾百部電影，你沒得過金像獎』。」他當時向電視機前的父親喊話：「這番話已經藏在我心裡12年，希望你不要和我一樣，希望你原諒當年這一個，不知天高地厚、沒禮貌的小朋友。要養大一個這麼麻煩的兒子，每天還要笑臉迎人，你才是最佳男主角。」

謝霆鋒 電影 臉書

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