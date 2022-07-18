阿Sa扮最強孕婦遭綁架凌虐 僅穿內衣腳泡水溝

阿Sa化身最強孕婦。(圖:華映提供)

蔡卓妍（阿Sa）在新片「神探大戰」化身為最強孕婦， 身懷六甲卻不停在大街狂奔追兇手，還要從高樓墜落，更要載著劉青雲狂飆車，但不擅長開車的她開得冷汗直留，一直尖叫：「我差點撞死一個影帝啊！」

近來在綜藝節目「乘風破浪」中阿Sa難得與TWINS昔日搭檔阿嬌合體，再次引爆人氣，而阿Sa的新作品「神探大戰」近日公布電影 正式海報，她露出孕肚，很吸睛。她在片中扮演警隊中的神探陳儀，與老公林峯是警隊中最強夫妻檔。她表示當年曾和導演 韋家輝及劉青雲合作「鬼馬狂想曲」，但當時戲份並不重，與導演的接觸不太多，這回演出「神探大戰」，從頭演到尾，讓她直呼大開眼界。

阿Sa在片中曾經被歹徒綁架凌虐。(圖:華映提供)

「神探大戰」裡阿Sa從少女演到少婦，還是個大腹便便的女警，但追起兇徒時，仍是卯足全力，捧著肚子狂奔，甚至還大膽演出高樓墜落戲碼，完全化身史上最強孕婦。她回憶當時拍攝的心情，「當化好大肚子的特效妝後，就有種義無反顧的心情，任何場面都會告訴自己『來吧』，就努力去拍。」她透露自己花了不少心思觀摩孕婦的舉止，「我上youtube看了不少影片，一個孕婦要怎麼生，會有什麼狀況，都仔細了解一番。」

除了孕婦，阿Sa的角色因為曾經被歹徒綁架凌虐，幸運逃生才立誓成為女警，一場她驚險逃生的場面，她大膽只穿著運動內衣及內褲，臉被綁了塑膠袋，並光著腳走在一條水溝渠道裡，她大方展現出完美的身材，但畫面讓觀眾非常緊張，張力十足。而她透露當時不介意自己的穿著少少的衣物，「因為我腳泡著的水溝中，裡面真的是包羅萬象啊！那時天天花6到8小時全身化上受傷的特效妝，再踏進那條溝中，是很獨特的體驗。」

阿Sa在片中曾經被歹徒綁架凌虐。(圖:華映提供)

阿Sa笑說：「那天一到現場才知道居然是要拍跳樓，也是OK啊！以前就拍過跳樓戲，只是這次的地點在人潮超多的廟街，街上好多人都在看我跳樓。」她表示以往也拍過很多動作場面，但這次還是有種全新的體驗，「我有時回家也會發現身上有些小傷口，這次爆破場面真的很多，為了拍有時必需很接近爆裂點，覺得自己天天像挑戰極限運動一般，不時就要跑樓梯、還要落水游泳，因為拍攝需要好大的體力。」阿Sa完不喊苦，更自我鼓勵，充滿正能量的說：「天天都是大量運動，拍完這部戲我覺得身體變得更健康了。」

但最讓阿Sa心驚膽跳的是飆車場面，她必需載著劉青雲一路加速，「我有駕照 ，但平日很少開車，而且為了配合拍攝的機器，我幾乎看不清後照鏡，還要一邊開車一邊演戲，第一個轉彎就差點撞到對向的車，我再繼續往前開，又差點撞到旁邊的護欄，我完全發不出聲音，劉青雲也好安靜坐在旁邊，到下個紅綠燈口停車，我很心虛無聲的望向他，他也回望我，我們一對視便大爆笑，在我們前面一台車裡拍攝的工作人員也是笑翻。」阿Sa回想起來忍不住大叫：「我差點撞死一個影帝啊！真的嚇死我了。」但導演韋家輝大讚她敬業，「她為了效果真的開超快，超乎我們想像的速度，真的很勇敢。」

阿Sa化身最強孕婦。(圖:華映提供)

蔡卓妍表示以往習慣做足了功課再到現場演出，因為韋家輝在現場即興式的拍攝手法，本來讓她不太適應，非常緊張，「一開始我根本毫無方向，韋導比較安靜，拍完一個鏡頭我也不知道自己的表現好不好，有點心焦，有一天導演走過來跟我說『做得很好，很像一個女神探』，讓我大受鼓勵，心情也輕鬆許多，青雲哥也來告訴我說表現不錯，讓我後面可以放鬆演出了。」