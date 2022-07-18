戲說從頭／白百何怒嗆佟大為 「婚姻」15秒狂飆99字

白百何(圖)在「我們的婚姻」劇中飾演重返職場的全職媽媽，佟大為則是她的丈夫。(取材自微博)

集結白百何 、佟大為、蔣欣等實力派演員領銜主演的「我們的婚姻」，劇情真實反映職場女性和全職媽媽的婚姻生活，累積播放量突破9億，被封為「2022年最接地氣的婚姻劇」。

綜合媒體報導，「我」劇描述全職媽媽花了6年時間在家相夫教子後，決定重返職場，卻換來老公怨懟，夫妻失和，白百何反嗆：「我突然懷孕升級當媽媽，人生規畫發生180度大轉彎，誰給我時間適應了？」上演離婚大戰議題，引發女性網友共鳴。

該劇也掀起網友熱議起男女主角誰較自私的話題，白百何認為，角色吐露「分開吧」，可能不一定是發自內心，只是不知該如何表達當下失望，佟大為在微博 坦言：「感情最危險的信號，不是背叛，而是開始計較。婚前不僅要檢查身體，還要檢查腦子。」

「我們的婚姻」中不少台詞也引起觀眾的共鳴和熱烈討論，像是白百何無奈吐露：「現在社會對女人要求越來越高，恨不得你剛生完孩子，就練出馬甲線，能獨立熟練帶孩子的同時，最好完成自我提升。」飾演職場女強人蔣欣則說：「女人出來做事可真不容易，溫和一點，會被質疑能力不行，強勢一點，叫蛇蠍心腸，最毒婦人心。」

其中一場白百何「15秒狂飆99字」怒嗆佟大為過於自私，只要求女方為家庭無條件付出的片段，被多數觀眾選為最佳名場面，一氣呵成完全不卡詞的超強演技，更吸引不少網友留言大讚「白百何絕對是媽媽界的Rapper擔當」。

劇中吵架不輸人的白百何，被問到如果在現實生活中，與自己的角色「沈彗星」當面爭論勝算有多大時，白百何自信地表示，應該是勢均力敵。